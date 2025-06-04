onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Starbucks’a Zam Geldi: Yeni Fiyat Listesiyle En Ucuz ve En Pahalı Kahve Belli Oldu

Starbucks’a Zam Geldi: Yeni Fiyat Listesiyle En Ucuz ve En Pahalı Kahve Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.06.2025 - 16:22

Ünlü kahve zinciri Starbucks ürünlerine zam geldi. En son 3 Ocak’ta zamlanan ürünlerde bir kez daha artış gerçekleşti. Sosyal medyada Starbucks’ın yeni fiyat listesi paylaşıldı. En ucuz ve en pahalı kahve fiyatı belli olmuş oldu. Yapılan zamma tepkiler gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Starbucks'a zam geldi. Yeni fiyat listesi sosyal medyada gündem oldu.

Starbucks'a zam geldi. Yeni fiyat listesi sosyal medyada gündem oldu.

Starbucks ürünlerine yılın ikinci zammı geldi. Sosyal medyada paylaşılan fiyat listesinin 4 Haziran 2025’ten itibaren geçerli olacağı belirtildi. Starbucks’a yaklaşık yüzde 15 yapılan zamla yeni fiyat listesi de belli olmuş oldu. 

En ucuz kahvenin küçük boy filtre kahve olduğu görülürken fiyatı 110 TL olarak listede yer aldı. En pahalı kahve ise 195 TL olarak belirtildi. 2025’in ilk zammı Ocak ayında yüzde 36 oranında yapılmıştı. En ucuz kahve 95 TL ile küçük boy filtre kahve olarak açıklanmıştı.

Yapılan zamma sosyal medyada yorumlar yağdı:

Yapılan zamma sosyal medyada yorumlar yağdı:
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

'Filtre kahve almak için 100 tl uzattığım Starbucks çalışanı 'fiyatlara güncelleme geldi' diyerek 120 tl istedi. Güncelleme değil zam diye düzelttim ama umurunda olmadı tabi. ABD’de 1.9 dolar ödediğim kahveye burda 2.5 dolar ödemek zoruma gidiyordu artık 3.1 dolar ödeyeceğiz. Zam yapacak bir durum da yok üstelik. 

Kendi devletiniz güncelleme deyip sizi aptal yerine koyunca elin yabancısı boş durmuyor.'

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın