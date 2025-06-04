Starbucks’a Zam Geldi: Yeni Fiyat Listesiyle En Ucuz ve En Pahalı Kahve Belli Oldu

'Filtre kahve almak için 100 tl uzattığım Starbucks çalışanı 'fiyatlara güncelleme geldi' diyerek 120 tl istedi. Güncelleme değil zam diye düzelttim ama umurunda olmadı tabi. ABD’de 1.9 dolar ödediğim kahveye burda 2.5 dolar ödemek zoruma gidiyordu artık 3.1 dolar ödeyeceğiz. Zam yapacak bir durum da yok üstelik.

Kendi devletiniz güncelleme deyip sizi aptal yerine koyunca elin yabancısı boş durmuyor.'