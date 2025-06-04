Alkol, sigara, akaryakıta temmuzda ne kadar zam gelecek? Vergi Uzmanı Ozan Bingöl hesapladı.

14 Temmuz 2023 tarihli ve 7456 sayılı Kanun ile ÖTV Kanunu’nda yapılan düzenleme sonucunda, akaryakıt ürünlerine uygulanan maktu ÖTV tutarlarının her altı ayda bir Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında otomatik olarak artırılması usulü vergi sistemine dahil edildi.

Daha önce yalnızca alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde geçerli olan altı aylık otomatik vergi artışı uygulaması, artık I listede yer alan ve geniş bir ürün yelpazesini kapsayan ÖTV kalemleri için de geçerli hale geldi.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, kendi internet sitesinde yayımladığı yazısında eskiden yalnızca Cumhurbaşkanının kararıyla manuel olarak artırılabilen akaryakıt ÖTV tutarlarının artık her altı ayda bir otomatik olarak güncelleneceğini belirtti. Eğer Cumhurbaşkanı, “Bu dönemde artış yapılmayacak.” şeklinde bir karar almazsa, herhangi bir ek işleme gerek kalmadan artış kendiliğinden gerçekleşecek ve bu da doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.