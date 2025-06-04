Alkol, Sigara, Akaryakıta Temmuzda Ne Kadar Zam Gelecek? Vergi Uzmanı Ozan Bingöl Hesapladı
Temmuz 2023’te ÖTV Kanunu’nda yapılan değişiklikle ÖTV zammı altı ayda bir otomatik olarak gerçekleşiyor. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, temmuz ayında alkolde, sigarada, akaryakıtta geçerli olacak ÖTV artışını hesapladı. Kendi internet sitesinde yazı yayımlayan Bingöl, “ÖTV tutarları artık altı ayda bir otomatik artmaktadır. Cumhurbaşkanı 'Bu dönem artışa gerek yok.' diye bir karar almadığı sürece artış hiçbir işleme gerek kalmadığından kendiliğinden olacak” dedi.Kaynak
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Alkole, sigaraya, akaryakıta uygulanan ÖTV tutarları her altı ayda bir otomatik olarak artırılacak.
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Alkol, sigara, akaryakıta temmuzda ne kadar zam gelecek? Vergi Uzmanı Ozan Bingöl hesapladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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