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Alkol, Sigara, Akaryakıta Temmuzda Ne Kadar Zam Gelecek? Vergi Uzmanı Ozan Bingöl Hesapladı

Alkol, Sigara, Akaryakıta Temmuzda Ne Kadar Zam Gelecek? Vergi Uzmanı Ozan Bingöl Hesapladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.06.2025 - 13:13

Temmuz 2023’te ÖTV Kanunu’nda yapılan değişiklikle ÖTV zammı altı ayda bir otomatik olarak gerçekleşiyor. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, temmuz ayında alkolde, sigarada, akaryakıtta geçerli olacak ÖTV artışını hesapladı. Kendi internet sitesinde yazı yayımlayan Bingöl, “ÖTV tutarları artık altı ayda bir otomatik artmaktadır. Cumhurbaşkanı 'Bu dönem artışa gerek yok.' diye bir karar almadığı sürece artış hiçbir işleme gerek kalmadığından kendiliğinden olacak” dedi.Kaynak

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Alkole, sigaraya, akaryakıta uygulanan ÖTV tutarları her altı ayda bir otomatik olarak artırılacak.

Alkole, sigaraya, akaryakıta uygulanan ÖTV tutarları her altı ayda bir otomatik olarak artırılacak.

14 Temmuz 2023 tarihli ve 7456 sayılı Kanun ile ÖTV Kanunu’nda yapılan düzenleme sonucunda, akaryakıt ürünlerine uygulanan maktu ÖTV tutarlarının her altı ayda bir Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında otomatik olarak artırılması usulü vergi sistemine dahil edildi.

Daha önce yalnızca alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde geçerli olan altı aylık otomatik vergi artışı uygulaması, artık I listede yer alan ve geniş bir ürün yelpazesini kapsayan ÖTV kalemleri için de geçerli hale geldi.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, kendi internet sitesinde yayımladığı yazısında eskiden yalnızca Cumhurbaşkanının kararıyla manuel olarak artırılabilen akaryakıt ÖTV tutarlarının artık her altı ayda bir otomatik olarak güncelleneceğini belirtti. Eğer Cumhurbaşkanı, “Bu dönemde artış yapılmayacak.” şeklinde bir karar almazsa, herhangi bir ek işleme gerek kalmadan artış kendiliğinden gerçekleşecek ve bu da doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.

Alkol, sigara, akaryakıta temmuzda ne kadar zam gelecek? Vergi Uzmanı Ozan Bingöl hesapladı.

Alkol, sigara, akaryakıta temmuzda ne kadar zam gelecek? Vergi Uzmanı Ozan Bingöl hesapladı.

TÜİK, Haziran ayı Yİ-ÜFE rakamlarını 3 Temmuz 2025’te açıklayacak. Böylece ÖTV tutar artışı da netleşmiş olacak. Hesaplama yapın Bingöl, akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerden en iyimser tahminde ÖTV’nin yüzde 12.94 artacağını belirtti. 

Bingöl, yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Haziran 2025 dönemi aylık Yİ-ÜFE oranı yüzde 1 bile gelse bir litre benzin için pompaya yansıyacak ÖTV+KDV zammı 2 lira 2 kuruş olacaktır.

Otomatik ÖTV artışı kapsamında Haziran 2025 için aylık Yİ-ÜFE oranı %1 bile gelse maktu ÖTV tutarları 3 Temmuz 2025 tarihinde yüzde 14,05 oranında artacaktır. Buna göre; Bir litre rakıda 1.365,72 TL olan ÖTV, Yİ-ÜFE’nin Haziran ayında yüzde 1 gelmesi halinde artış oranı yüzde 14,05 olacaktır. Yani bir litre alkolde 191,88 TL maktu ÖTV artışı olacaktır.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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