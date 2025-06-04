Maaşı Elden Ödeyen İşverenler Dikkat! 1 Temmuz’da Maaş Ödemesi Değişecek
Çalışma hayatına dair yeni bir düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenleme maaşı elden veren işverenleri yakından ilgilendiriyor. Buna göre daha önce beş işçiye kadar elden ödeme yapılmasına izin verilirken düzenlemeyle bu sınır üç işçiye düşürüldü. Üç ve üzerinde çalışanı bulunan işverenlerin ödemeleri banka üzerinden yapma zorunluluğu 1 Temmuz’dan itibaren uygulanacak.
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İşverenler dikkat: 1 Temmuz’da maaş ödemesi değişecek.
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Yönetmeliğe uymayan işverenlere cezalar yolda.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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