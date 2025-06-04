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Maaşı Elden Ödeyen İşverenler Dikkat! 1 Temmuz’da Maaş Ödemesi Değişecek

Maaşı Elden Ödeyen İşverenler Dikkat! 1 Temmuz’da Maaş Ödemesi Değişecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.06.2025 - 12:41

Çalışma hayatına dair yeni bir düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenleme maaşı elden veren işverenleri yakından ilgilendiriyor. Buna göre daha önce beş işçiye kadar elden ödeme yapılmasına izin verilirken düzenlemeyle bu sınır üç işçiye düşürüldü. Üç ve üzerinde çalışanı bulunan işverenlerin ödemeleri banka üzerinden yapma zorunluluğu 1 Temmuz’dan itibaren uygulanacak.

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İşverenler dikkat: 1 Temmuz’da maaş ödemesi değişecek.

İşverenler dikkat: 1 Temmuz’da maaş ödemesi değişecek.

'Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlandı. 'En az 5 gazeteci', 'en az 5 gemi adamı' ve 'en az 5 işçi' şeklinde uygulanan yönetmelik maddelerinin kapsamı genişletildi.

Daha önce işverenin 5 işçiye kadar elden ödeme yapılmasına izin verilirken son yapılan değişiklikle bu sayı üçe düşürüldü. Üç ve daha az sayıda işçi çalıştıran işverenler maaş, prim, ikramiye gibi ödemelerini elden yapabilecek. Ancak üzerinde işçi çalıştıran işverenler tüm ödemelerini banka üzerinden yapmak zorunda.

Türkiye genelinde en az üç gazeteci istihdam eden işverenler, o ay içinde gazetecilere yapacakları her türlü ödemenin, yasal kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan net kısmını banka yoluyla ödemek zorunda olacak.

Deniz İş Kanunu kapsamındaki işverenler ya da işveren vekilleri, eğer Türkiye genelinde en az üç gemi adamı çalıştırıyorsa, bu personele yapılacak tüm ödemelerin yasal kesintiler sonrası kalan net miktarını bankalar aracılığıyla aktarmakla yükümlü.

Yönetmeliğe uymayan işverenlere cezalar yolda.

Yönetmeliğe uymayan işverenlere cezalar yolda.
twitter.com

Yönetmeliğe uymayan işverenleri ise ciddi cezalar bekliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, uygulanacak cezaları şöyle açıkladı:

'•İşverenin elden ücret ödediği her bir ay için işyerine iki asgari ücret tutarından idari para cezası uygulanacak.

•Durum denetim sonucu tespit edilmesi halinde ücret bordroları ve işletmenin tutmuş olduğu yevmiye defteri geçersiz sayılacak ve her bir geçersizlik hali için işyerine yarım asgari ücret tutarında (12 asgari ücret tutarını geçemez) idari para cezası uygulanacak.

•İşçilere elden ödeme yapıldığının tespit edildiği yıllar için işyerinin almış olduğu 'Asgari Ücret Desteği' iptal edilecek ve ilgili tutarlar yasal faizi ile SGK’ya geri iade edilecek.

•İşveren, eksik bildirdiği prim ve vergileri gecikme zammı ile birlikte ilgili Kurumlara ödemek zorunda kalacak.

•Nakit olarak ödenen ücretin ödenmediği iddiası sonrası çalışana yeniden ücret ödenmesi söz konusu olabilecektir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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