Maaşı Elden Ödeyen İşverenler Dikkat! 1 Temmuz’da Maaş Ödemesi Değişecek

'Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlandı. 'En az 5 gazeteci', 'en az 5 gemi adamı' ve 'en az 5 işçi' şeklinde uygulanan yönetmelik maddelerinin kapsamı genişletildi.

Daha önce işverenin 5 işçiye kadar elden ödeme yapılmasına izin verilirken son yapılan değişiklikle bu sayı üçe düşürüldü. Üç ve daha az sayıda işçi çalıştıran işverenler maaş, prim, ikramiye gibi ödemelerini elden yapabilecek. Ancak üzerinde işçi çalıştıran işverenler tüm ödemelerini banka üzerinden yapmak zorunda.

Türkiye genelinde en az üç gazeteci istihdam eden işverenler, o ay içinde gazetecilere yapacakları her türlü ödemenin, yasal kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan net kısmını banka yoluyla ödemek zorunda olacak.

Deniz İş Kanunu kapsamındaki işverenler ya da işveren vekilleri, eğer Türkiye genelinde en az üç gemi adamı çalıştırıyorsa, bu personele yapılacak tüm ödemelerin yasal kesintiler sonrası kalan net miktarını bankalar aracılığıyla aktarmakla yükümlü.