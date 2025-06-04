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Kurban Bayramı’nda Kurban Kesme Ücretleri Cep Yakıyor: Bıçak Parası 10 Bin TL

Kurban Bayramı’nda Kurban Kesme Ücretleri Cep Yakıyor: Bıçak Parası 10 Bin TL

Kurban Bayramı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.06.2025 - 10:06

Kurban Bayramı’na az zaman kaldı, kurban satışları devam ederken bir yandan da kurban kesme piyasasının hareketliliği devam ediyor. Haber Global’den Sibel Gülersöyler’in haberine göre; Mezbaha kasapları büyükbaş kurbanlık kesimi için 10 bin TL, küçükbaş kurbanlık kesimi için 3 bin TL bıçak parası istiyor. 

İşte Kurban Bayramı kurban kesim ücretleri.

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Kurban Bayramı’na artık çok az zaman kalmışken kurban ücretleri kadar kurban kesim ücretleri de cep yakıyor.

Kurban Bayramı’na artık çok az zaman kalmışken kurban ücretleri kadar kurban kesim ücretleri de cep yakıyor.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Haber Global’e yaptığı açıklamada kurban kesim ücretleri hakkında bilgiler verdi. Özellikle İstanbul’un iki yakasında bile farklı rakamlar ile karşılaştıklarını söyleyen Osman Yardımcı, kurban kesimi ve parçalanmasının da ciddi bir maliyet kalemi olduğunu belirtti. 

İstanbul'da Alibeyköy–Eyüpsultan, Ferhatpaşa–Ataşehir, Kurnaköy–Pendik ve Paşaköy–Sancaktepe noktalarında hayvan kesim alanları kurulurken, vatandaşların bu alanlar dışında kurban kesmeleri ise yasaklandı.

Bıçak parasında hiçbir standart yok!

Bıçak parasında hiçbir standart yok!

Bıçak parası olarak bilinen ve hayvan başına alınan kesim ücreti ise geçen yıl büyükbaş hayvanlarda 5 bin TL iken bu yıl 10 bin TL'ye yükseldi. Küçükbaş hayvan kesim ücreti ise geçen yıl bin TL iken bu yıl 3 bin liraya kadar yükseldi. 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik ise 'Bıçak parası konusunda serbest piyasa hakim. Bir kasabın kesimden sonra sadece hayvanı parçalama ücreti bile 2 bin TL. Fiyatların sonraki günlerde de düşeceğini zannetmiyorum' dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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