Kurban Bayramı’nda Kurban Kesme Ücretleri Cep Yakıyor: Bıçak Parası 10 Bin TL

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Haber Global’e yaptığı açıklamada kurban kesim ücretleri hakkında bilgiler verdi. Özellikle İstanbul’un iki yakasında bile farklı rakamlar ile karşılaştıklarını söyleyen Osman Yardımcı, kurban kesimi ve parçalanmasının da ciddi bir maliyet kalemi olduğunu belirtti.

İstanbul'da Alibeyköy–Eyüpsultan, Ferhatpaşa–Ataşehir, Kurnaköy–Pendik ve Paşaköy–Sancaktepe noktalarında hayvan kesim alanları kurulurken, vatandaşların bu alanlar dışında kurban kesmeleri ise yasaklandı.