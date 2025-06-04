Kurban Bayramı’nda Kurban Kesme Ücretleri Cep Yakıyor: Bıçak Parası 10 Bin TL
Kurban Bayramı’na az zaman kaldı, kurban satışları devam ederken bir yandan da kurban kesme piyasasının hareketliliği devam ediyor. Haber Global’den Sibel Gülersöyler’in haberine göre; Mezbaha kasapları büyükbaş kurbanlık kesimi için 10 bin TL, küçükbaş kurbanlık kesimi için 3 bin TL bıçak parası istiyor.
İşte Kurban Bayramı kurban kesim ücretleri.
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Kurban Bayramı’na artık çok az zaman kalmışken kurban ücretleri kadar kurban kesim ücretleri de cep yakıyor.
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Bıçak parasında hiçbir standart yok!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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