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Bayramda Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Gün Gün Kurban Bayramı Raporunu Yayınladı!

Bayramda Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Gün Gün Kurban Bayramı Raporunu Yayınladı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.06.2025 - 09:30

Kurban Bayramı bu sene 6 Haziran Cuma günü başlayacak 9 Haziran Pazartesi günü son bulacak. Bayramda plan yapacak vatandaşların en merak ettiği sorulardan biri de hava durumu. 'Bayramda hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. İşte bayramda gün gün hava durum raporu.

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Bir sıcak bir yağışlı havanın hakim olduğu ülke genelinde bayramda hava durumu araştırılıyor.

Bir sıcak bir yağışlı havanın hakim olduğu ülke genelinde bayramda hava durumu araştırılıyor.

Yaz Türkiye'ye geç geldi. Mayısın sonlarında sağanak yağışlı havaya şahit olan vatandaş 'Havalar ne zaman ısınacak?' sorusunun yanıtını bekliyordu. Bahar yağmurları uzun sürerken bir yandan da yaz mevsimine geçiş yapılacak tarih merak ediliyordu. Havaların bir sıcak bir yağışlı olması Kurban Bayramı'nda durumun ne olacağına dair ipucu vermezken planını meteorolojiye göre yapacak olanlar için beklenen yanıt geldi.

Bayramda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı hava durumu.

Bayramda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Kurban Bayramı hava durum raporunu yayınladı. MGM raporunda gün gün sıcaklıklar yer aldı. Yapılan açıklamada 'Ülkemizin 04.06.2025 Çarşamba gününden itibaren, batı kesimlerden başlayarak yağışsız ve sıcak havanın etkisine gireceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Çarşamba günü batı kesimlerde, zamanla tüm Yurtta artarak, bayram süresince mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor' denildi.

Meteoroloji gün gün Kurban Bayramı raporunu yayınladı!

Meteoroloji gün gün Kurban Bayramı raporunu yayınladı!

Arife Günü (05.06.2025 Perşembe): Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin,

Bayramın 1. günü (06.06.2025 Cuma): Doğu Anadolu’nun doğusunun,

Bayramın 2. günü (07.06.2025 Cumartesi): Ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Bayramın 3. günü (08.06.2025 Pazar): Hakkâri ve Van çevreleri ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin

Bayramın 4. günü (09.06.2025 Pazartesi): Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun,

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Arife günü ve Bayram Süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için Tahmin Edilen Hava Durumu:

Ankara: Genellikle az bulutlu ve açık,

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:

Perşembe 11 ila 13 / 27 ila 29, Cuma 13 ila 15 / 29 ila 31, Cumartesi 14 ila 16 / 30 ila 32, Pazar 14 ila 16 / 30 ila 32, Pazartesi 15 ila 17 / 30 ila 32 derece.

İstanbul: Genellikle parçalı ve az bulutlu,

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:

Perşembe 18 ila 20 / 29 ila 31, Cuma 17 ila 19 / 28 ila 30, Cumartesi 17 ila 19 / 26 ila 28, Pazar 16 ila 18 / 26 ila 28, Pazartesi 17 ila 19 / 27 ila 29 derece.

İzmir: Genellikle az bulutlu ve açık,

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:

Perşembe 20 ila 22 / 33 ila 35, Cuma 20 ila 23 / 32 ila 34, Cumartesi 20 ila 22 / 33 ila 35, Pazar 20 ila 22 / 31 ila 33, Pazartesi 20 ila 22 / 31 ila 33 derece.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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