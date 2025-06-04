Bayramda Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Gün Gün Kurban Bayramı Raporunu Yayınladı!

Yaz Türkiye'ye geç geldi. Mayısın sonlarında sağanak yağışlı havaya şahit olan vatandaş 'Havalar ne zaman ısınacak?' sorusunun yanıtını bekliyordu. Bahar yağmurları uzun sürerken bir yandan da yaz mevsimine geçiş yapılacak tarih merak ediliyordu. Havaların bir sıcak bir yağışlı olması Kurban Bayramı'nda durumun ne olacağına dair ipucu vermezken planını meteorolojiye göre yapacak olanlar için beklenen yanıt geldi.