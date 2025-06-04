Bayramda Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Gün Gün Kurban Bayramı Raporunu Yayınladı!
Kurban Bayramı bu sene 6 Haziran Cuma günü başlayacak 9 Haziran Pazartesi günü son bulacak. Bayramda plan yapacak vatandaşların en merak ettiği sorulardan biri de hava durumu. 'Bayramda hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. İşte bayramda gün gün hava durum raporu.
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Bir sıcak bir yağışlı havanın hakim olduğu ülke genelinde bayramda hava durumu araştırılıyor.
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Bayramda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı hava durumu.
Meteoroloji gün gün Kurban Bayramı raporunu yayınladı!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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