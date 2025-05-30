Almanya İnceledi: En İyi Deodorantlar Belli Oldu! Dört Deodorant Markası Testi Geçemedi

Yaz mevsimi ve artan sıcaklıklar bazıları için kabus! Sık ve fazla terleyenler 'Bu yazı nasıl atlatacağım, ne giyeceğim?' derdine düşerken en iyi ve en etkili deodorant arayışına girdiler. 'Terlemeye son, ter kokusuna son' sloganlarıyla pazarlanan deodorant markaları gerçekten bu vaadi gerçekleştiriyor mu? Almanya'nın önde gelen Stiftung Warentest isimli tüketici koruma kuruluşu 15 erkek deodorantını inceledi. En iyi deodorantlar belli olurken dört deodorant markası sınıfta kaldı.

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