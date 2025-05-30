Almanya İnceledi: En İyi Deodorantlar Belli Oldu! Dört Deodorant Markası Testi Geçemedi
Yaz mevsimi ve artan sıcaklıklar bazıları için kabus! Sık ve fazla terleyenler 'Bu yazı nasıl atlatacağım, ne giyeceğim?' derdine düşerken en iyi ve en etkili deodorant arayışına girdiler. 'Terlemeye son, ter kokusuna son' sloganlarıyla pazarlanan deodorant markaları gerçekten bu vaadi gerçekleştiriyor mu? Almanya'nın önde gelen Stiftung Warentest isimli tüketici koruma kuruluşu 15 erkek deodorantını inceledi. En iyi deodorantlar belli olurken dört deodorant markası sınıfta kaldı.
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Terlemek tamamen normal ve sağlıklı bir vücut fonksiyonudur.
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Almanya'nın önde gelen kuruluşu 15 erkek deodorantını test etti.
En iyi ve en kötü deodorant markaları belli oldu.
Dört deodorant markası testi geçemedi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Slazenger Active Sport yeşil.. biz ondan kullanıyoruz, fakir deodorantı... iyidir xd
Deodorantları terli halde sıkanlar ortama bambaşka bir kimyasal koku yayıyor ter koksanız daha iyi…Duşunu al parfüm sık çık be abicim tüm gün götürür seni iş... Devamını Gör
Muhteşem haber... Muhteşem habercilik.... Bu ne arkadaş şaka mı?