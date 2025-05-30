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Almanya İnceledi: En İyi Deodorantlar Belli Oldu! Dört Deodorant Markası Testi Geçemedi

Almanya İnceledi: En İyi Deodorantlar Belli Oldu! Dört Deodorant Markası Testi Geçemedi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.05.2025 - 00:49

Yaz mevsimi ve artan sıcaklıklar bazıları için kabus! Sık ve fazla terleyenler 'Bu yazı nasıl atlatacağım, ne giyeceğim?' derdine düşerken en iyi ve en etkili deodorant arayışına girdiler. 'Terlemeye son, ter kokusuna son' sloganlarıyla pazarlanan deodorant markaları gerçekten bu vaadi gerçekleştiriyor mu? Almanya'nın önde gelen Stiftung Warentest isimli tüketici koruma kuruluşu 15 erkek deodorantını inceledi. En iyi deodorantlar belli olurken dört deodorant markası sınıfta kaldı.

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Terlemek tamamen normal ve sağlıklı bir vücut fonksiyonudur.

Terlemek tamamen normal ve sağlıklı bir vücut fonksiyonudur.

Vücudun ısı dengesini koruması için terleme gerekiyor. Tamamen sağlıklı bir vücut fonksiyonu olan terleme bazıları için kabus anlamını taşıyor. Terlemek oldukça normal ancak ortaya çıkan kötü kokuyu kontrol altına almak kişinin elinde. Bazıları aşırı terleme sorunuyla boğuşurken giderek artan sıcaklıklar başdüşmanları oluyor. Aşırı terlemeye karşı pek çok uzman terleme botoksu önerirken bunun risk taşıdığını düşünenler çeşitli yöntemlerle terlemeyi kontrol altına almaya çalışıyor.

Almanya'nın önde gelen kuruluşu 15 erkek deodorantını test etti.

Almanya'nın önde gelen kuruluşu 15 erkek deodorantını test etti.

Yaz mevsiminin gelmesiyle terlemeyle birlikte ter kokuları da elbette arşa çıkacak. Her gün duş alarak, düzenli deodorant kullanarak, yanınızda deodorant taşıyarak istenmeyen kokulara karşı önlem alabilirsiniz. Ancak kimyasal barındıran deodorantlar yüzde yüz güvenli mi? Ter kokusunu önlemek isterken sağlığımızı riske atıyor muyuz?

Almanya'nın önde gelen tüketici koruma kuruluşu, 15 erkek deodorantını test etti.  

Stiftung Warentest isimli kuruluş markaları pek çok testten geçirdi. Terleme, kötü kokuyla mücadele performansı değerlendirilen testler sıcak ve nemli ortamlarda gerçekleştirildi. Ayrıca markaların ambalajında yazdığı 'Ter kokusuna son' gibi ifadelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da ölçüldü. Böylece testte ucuz fiyatlı ve yüksek fiyatlı ürünlerin gösterdiği performans ortaya çıktı.

En iyi ve en kötü deodorant markaları belli oldu.

En iyi ve en kötü deodorant markaları belli oldu.

Yapılan testler iki ürün tam ve geçerli not aldı:

  • DM markasına ait Seinz. Anti-Transpirant Spor.

  • Lidl markasına ait Cien Men Anti-Transpirant Extra Dry.

Lidl deodorantı Avrupa'da düşük fiyatıyla biliniyor. Ancak düşük fiyatlı olmasına rağmen testten tam not alan marka yüksek performans sergiledi. İki ürünün de terlemeyi azalttığı ve kokuyu önlediği belirlendi. 

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Dört deodorant markası testi geçemedi.

Dört deodorant markası testi geçemedi.

Testi geçemeyen dört marka ise hayal kırıklığına uğrattı. Markaların ambalajında yazan “48, 72 saat etkili” gibi ifadelerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Bazı deodorantlarda ise çevreye zararlı silikon bileşenler bulundu.

Sınıfta kalan deodorantlar şöyle oldu:

  • Müller markasına ait Aveo Men Sport.

  • 8x4 markasına ait Men Wild Oak Anti-Transpirant.

  • Aldi markasına ait Lacura Men Antitranspirant Sport Defense.

  • Rossmann markasına ait Isana Men Anti-Transpirant Motion Protect.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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morbusmentis

Slazenger Active Sport yeşil.. biz ondan kullanıyoruz, fakir deodorantı... iyidir xd

ömer

Deodorantları terli halde sıkanlar ortama bambaşka bir kimyasal koku yayıyor ter koksanız daha iyi…Duşunu al parfüm sık çık be abicim tüm gün götürür seni iş... Devamını Gör

Ömer Çetintaş

Muhteşem haber... Muhteşem habercilik.... Bu ne arkadaş şaka mı?