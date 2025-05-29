Yeni Para Birimi Geliyor: 15 Ülke Ortak Para Birimi 'Eko (Eco)' Kullanacak

‘Eko’ para biriminin 2019 yılında bölgesel para birimi olarak kullanılmasına karar verildi. Siyasi ve ekonomik nedenler dolayısıyla uygulama gecikti. Peki, Eko (Eco) para birimi nedir?

Eko’nun lansmanı 2027 Temmuz olarak açıklandı. Eko’nun uygulanabilmesi için Batı Afrika Para Enstitüsü’nün kriterlerinin karşılanması gerekiyor. Enstitüye her üye ülkenin karşılaması gereken kriterler şöyle: