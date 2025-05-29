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Yeni Para Birimi Geliyor: 15 Ülke Ortak Para Birimi 'Eko (Eco)' Kullanacak

Yeni Para Birimi Geliyor: 15 Ülke Ortak Para Birimi 'Eko (Eco)' Kullanacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.05.2025 - 13:50

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'na (ECOWAS) bağlı 15 Afrika ülkesi kullanmaya hazırlandıklar ortak para birimi ‘Eko (Eco)’ için çalışmalarını hızlandırdı. Euroya sabitlenecek olan ‘Eko’ 2019 yılında bölgesel para birimi olarak kullanılmasına karar verilmişti.

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Yeni para birimi geliyor: 15 ülke 'Eko' (Eco) kullanacak.

Yeni para birimi geliyor: 15 ülke 'Eko' (Eco) kullanacak.

15 ülkenin oluşturduğu Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ortak para birimi ‘Eko (Eco)’ için çalışmalarını sürdürüyor. Euroya sabitlenmiş CFA frangı (14 Afrika ülkesinin para birimi) ile birleştirilen Eko, ülkelerin mali bağımsızlık kazanmasını amaçlıyor. 

Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar, ortak para biriminin ECOWAS'ın bütünleşmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Eko (Eco) para birimi nedir?

Eko (Eco) para birimi nedir?

‘Eko’ para biriminin 2019 yılında bölgesel para birimi olarak kullanılmasına karar verildi. Siyasi ve ekonomik nedenler dolayısıyla uygulama gecikti. Peki, Eko (Eco) para birimi nedir?

Eko’nun lansmanı 2027 Temmuz olarak açıklandı. Eko’nun uygulanabilmesi için Batı Afrika Para Enstitüsü’nün kriterlerinin karşılanması gerekiyor. Enstitüye her üye ülkenin karşılaması gereken kriterler şöyle:

  • Her yıl sonunda tek haneli enflasyon oranı.

  • GSYH'nın en fazla %4'ü oranında mali açık .

  • Merkez bankasının bir önceki yılın vergi gelirlerinin en fazla %10'u oranında açık finansmanı.

  • En az üç aylık ithalatı karşılayabilecek brüt dış rezervler.

  • Yeni yurtiçi temerrüt ödemelerinin yasaklanması ve mevcut olanların tasfiyesi.

  • Vergi geliri GSYİH'nın yüzde 20'sine eşit veya daha fazla olmalıdır.

  • Ücret bordrosunun vergi gelirinin yüzde 35 veya daha az olması.

  • Kamu yatırımlarının vergi gelirlerinin yüzde 20 veya daha fazlasına eşit olması.

  • İstikrarlı reel döviz kuru.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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