Yeni Para Birimi Geliyor: 15 Ülke Ortak Para Birimi 'Eko (Eco)' Kullanacak
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'na (ECOWAS) bağlı 15 Afrika ülkesi kullanmaya hazırlandıklar ortak para birimi ‘Eko (Eco)’ için çalışmalarını hızlandırdı. Euroya sabitlenecek olan ‘Eko’ 2019 yılında bölgesel para birimi olarak kullanılmasına karar verilmişti.
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Yeni para birimi geliyor: 15 ülke 'Eko' (Eco) kullanacak.
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Eko (Eco) para birimi nedir?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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