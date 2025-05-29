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Sabancı Holding'ten Gündem Olacak Satış: Siber Güvenlik Şirketini 1 Dolara Devretti

Sabancı Holding'ten Gündem Olacak Satış: Siber Güvenlik Şirketini 1 Dolara Devretti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.05.2025 - 11:52

Sabancı Holding’ten çok konuşulacak devir! Sabancı Holding, Hollandalı siber güvenlik şirket DxBV’yi 1 dolara devretti. Sabancı Holding tarafından KAP’a yapılan açıklamada “2,9 milyon dolar tutarındaki alacaktan feragat edilmesine karar verilmiştir” denildi.

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Sabancı Holding şirketi 1 dolara devretti.

Sabancı Holding şirketi 1 dolara devretti.

Sabancı Holding Hollandalı güvenlik şirketi Dx Technology Services and Investment BV'yi (DxBV) sattı. Sabancı Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na(KAP) yaptığı açıklamada şirketin 1 dolara devredildiği ifade edildi.

"2,9 milyon dolar tutarındaki alacaktan feragat edilmesine karar verilmiştir."

"2,9 milyon dolar tutarındaki alacaktan feragat edilmesine karar verilmiştir."

Sabancı Holding'in KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

'Şirketimizin stratejik öncelikleri doğrultusunda, ana işlerimizin büyütülmesi ve yeni büyüme platformlarına yönelik yatırım odağımızın güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen organizasyonel gözden geçirme neticesinde, Şirketimizin Hollanda'da mukim bağlı ortaklığı Dx Technology Services and Investment BV (DxBV)'nin sermayesine iştirak ettiği Radiflow Ltd.'nin faaliyetlerinden beklenen faydanın sağlanamaması ve anılan firmanın finansal durumunun ortaya çıkarabileceği muhtemel olumsuz etkileri önlemek amacıyla;

Şirketimiz açısından ilişkili taraf teşkil etmeyen söz konusu şirketteki mevcut diğer ortak ile akdedilen pay satış sözleşmesi çerçevesinde, Radiflow Ltd. sermayesinin %69,84'ünü temsil eden payların 1 USD bedelle ilgili mevcut ortağa devredilmesine ve anlaşma kapsamında DxBV tarafından, anılan şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve/veya sermayeye dönüştürülebilmesi amacıyla ilgili şirkete sağlanmış bulunan yaklaşık 2,9 milyon USD tutarındaki alacaktan feragat edilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu işlem dolayısıyla oluşacak zararın geçmiş dönemde ayrılan karşılık nedeniyle finansal tablolarımıza önemli ölçüde etki etmeyeceği değerlendirilmektedir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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