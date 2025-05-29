Sabancı Holding'ten Gündem Olacak Satış: Siber Güvenlik Şirketini 1 Dolara Devretti
Sabancı Holding’ten çok konuşulacak devir! Sabancı Holding, Hollandalı siber güvenlik şirket DxBV’yi 1 dolara devretti. Sabancı Holding tarafından KAP’a yapılan açıklamada “2,9 milyon dolar tutarındaki alacaktan feragat edilmesine karar verilmiştir” denildi.
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Sabancı Holding şirketi 1 dolara devretti.
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"2,9 milyon dolar tutarındaki alacaktan feragat edilmesine karar verilmiştir."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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