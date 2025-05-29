Hailey Bieber’ın Markası Rhode Kozmetik Devine Rekor Fiyatla Satıldı

2021 yılında kozmetik sektörüne girerek Rhode markasını kuran Hailey Bieber yeni bir adım attı. Rhode, kozmetik devi Elf Beauty’e 1 milyar dolarla satıldı. Son yıllardaki en büyük güzellik-kozmetin satın alımlarından biri olduğu açıklandı.

Anlaşma 600 milyon dolar nakit, 200 milyon dolar değerinde Elf Beauty hissesi içeriyor. Ayrıca şirketin gelecek üç yıldaki büyümesin göz önüne alınarak 200 milyon dolarlık ödeme içeriyor.