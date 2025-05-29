Hailey Bieber’ın Markası Rhode Kozmetik Devine Rekor Fiyatla Satıldı
Justin Bieber ile evliliği dünya magazininin bir numaralı ismi Hailey Bieber, 2021 yılında kozmetik sektörüne adım attı ve bir marka kurdu. Hailey Bieber kurduğu Rhode markasını rekor fiyatla sattı. Forbes'ta yer alan habere göre Rhode, kozmetik devi Elf Beauty tarafından satın alındı.
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Hailey Bieber'ın markası Rhode rekor fiyatla satıldı.
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Yılda 212 milyon dolarlık satış yaptı.
55 milyon takipçiye sahip Hailey Bieber, satışlarını üç yıl içinde ciddi oranda arttırdı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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