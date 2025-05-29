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Ekonomi
Hailey Bieber’ın Markası Rhode Kozmetik Devine Rekor Fiyatla Satıldı

Hailey Bieber’ın Markası Rhode Kozmetik Devine Rekor Fiyatla Satıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.05.2025 - 11:25

Justin Bieber ile evliliği dünya magazininin bir numaralı ismi Hailey Bieber, 2021 yılında kozmetik sektörüne adım attı ve bir marka kurdu. Hailey Bieber kurduğu Rhode markasını rekor fiyatla sattı. Forbes'ta yer alan habere göre Rhode, kozmetik devi Elf Beauty tarafından satın alındı.

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Hailey Bieber'ın markası Rhode rekor fiyatla satıldı.

Hailey Bieber'ın markası Rhode rekor fiyatla satıldı.

2021 yılında kozmetik sektörüne girerek Rhode markasını kuran Hailey Bieber yeni bir adım attı. Rhode, kozmetik devi Elf Beauty’e 1 milyar dolarla satıldı. Son yıllardaki en büyük güzellik-kozmetin satın alımlarından biri olduğu açıklandı. 

Anlaşma 600 milyon dolar nakit, 200 milyon dolar değerinde Elf Beauty hissesi içeriyor. Ayrıca şirketin gelecek üç yıldaki büyümesin göz önüne alınarak 200 milyon dolarlık ödeme içeriyor.

Yılda 212 milyon dolarlık satış yaptı.

Yılda 212 milyon dolarlık satış yaptı.

Elf Beauty’nin açıklamasına göre Rhode, bir yılda 212 milyon dolarlık satış yaptı. 27 yaşındaki Hailey Bieber, markada yönetici ve başkan rolünü devam ettirecek.

55 milyon takipçiye sahip Hailey Bieber, satışlarını üç yıl içinde ciddi oranda arttırdı.

55 milyon takipçiye sahip Hailey Bieber, satışlarını üç yıl içinde ciddi oranda arttırdı.

Hailey Bieber, Rhode markasını piyasadaki cilt bakım ürünlerinde yaşadığı hayal kırıklığını göz önüne alarak kurduğunu anlattı. Instagram’da 55 milyon takipçiye sahip olan Hailey Bieber, takipçi gücünü kullanarak satışlarını giderek artırdı. Rhode pek çok kişinin kozmetik dolabının vazgeçilmezi haline geldi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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SAYGIN ADAM

Justin o parayi getir bizim Varlik Fonuna yatir yarin Yokluk Fonuna nasil dönüsür anlariz...Maliye Bakanimiz 25 Cent borc bulamiyor sen sadece isim satiyorsu... Devamını Gör

Hermione Granger

1 milyar dolar komple Hailey'in değil, Rhode'un yatırımcıları ile bölüşecekler. Yatırımcılar haklarını aldıktan sonra Hailey'e 200 milyon kalıyormuş. Justin'... Devamını Gör

mutant gelin

200 milyon milyar sen bu parayı ne yaptın