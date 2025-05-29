Harika Avcı Kendisini Eve Kapattı: 5 Yıldır Kimseyle Konuşmayan Ünlü İsmi Komşuları Anlattı

Show Ana Haber, sırra kadem basan Harika Avcı’nın oturduğu apartmana gitti. Show Ana Haber muhabiri İlknur Yılmaz'ın haberine göre Avcı'nın evinin perdeleri kapalı, kapılar ise kilitli. Evden köpek havlama sesi gelirken evde bulunan Harika Avcı'nın kimseyle konuşmadığı, telefonları açmadığı ifade edildi.

Bir komşusu 'Hep güneş gözlüğü ve kapüşonluyla gezer. Hiç kimseyle konuşmuyor selamlaşmıyoruz. Sosyal hayatı yok. Sabahları erken saatte köpeğini çıkarıyor o kadar. Kapısını açmıyor kimseyle görüşmek istemiyor' dedi.

Apartman yöneticisi ise 'Kendisini görmüyorum ki sorunu olduğunu bileyim. Apartmanla ilgili sorun olmuştu kendisini telefonla aramama rağmen bana dönüş yapmamıştı' ifadelerini kullandı. Öte yandan Harika Avcı'nın konuştuğu tek komşusu ise ünlü ismin yakında sahnelere döneceğini belirtti.