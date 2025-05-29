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Harika Avcı Kendisini Eve Kapattı: 5 Yıldır Kimseyle Konuşmayan Ünlü İsmi Komşuları Anlattı

Harika Avcı Kendisini Eve Kapattı: 5 Yıldır Kimseyle Konuşmayan Ünlü İsmi Komşuları Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.05.2025 - 10:44

Bir döneme şarkılarıyla damga vuran yıldız isim Harika Avcı, 5 yıl önce adeta sırra kadem bastı. Kendisini eve kapatan Avcı, herkesle iletişimini kesti. Ünlü yıldıza ne olduğu bilinmezken Show Ana Haber Harika Avcı'nın evine kadar gitti. Komşuları ve apartman yöneticisi Harika Avcı'yı anlattı. 

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Sırra kadem basan Harika Avcı'ya ne olduğu bilinmiyor.

Sırra kadem basan Harika Avcı'ya ne olduğu bilinmiyor.

Şarkılarıyla oyunculuğuyla bir döneme damga vuran Harika Avcı’dan kimse haber alamıyor. Güzelliğiyle bir dönem herkesi büyüleyen Harika Avcı, yaklaşık 5 yıl önce sektörden çekildi ve herkesle iletişimini koparıp kendisini eve kapattı. Harika Avcı’ya ne olduğu bilinmezken gözlerden uzak gizemli bir hayat süren ünlü yıldızın son hali merak ediliyor.

"Kapısını açmıyor, kimseyle konuşmuyor."

"Kapısını açmıyor, kimseyle konuşmuyor."

Show Ana Haber, sırra kadem basan Harika Avcı’nın oturduğu apartmana gitti. Show Ana Haber muhabiri İlknur Yılmaz'ın haberine göre Avcı'nın evinin perdeleri kapalı, kapılar ise kilitli. Evden köpek havlama sesi gelirken evde bulunan Harika Avcı'nın kimseyle konuşmadığı, telefonları açmadığı ifade edildi. 

Bir komşusu 'Hep güneş gözlüğü ve kapüşonluyla gezer. Hiç kimseyle konuşmuyor selamlaşmıyoruz. Sosyal hayatı yok. Sabahları erken saatte köpeğini çıkarıyor o kadar. Kapısını açmıyor kimseyle görüşmek istemiyor' dedi. 

Apartman yöneticisi ise 'Kendisini görmüyorum ki sorunu olduğunu bileyim. Apartmanla ilgili sorun olmuştu kendisini telefonla aramama rağmen bana dönüş yapmamıştı' ifadelerini kullandı. Öte yandan Harika Avcı'nın konuştuğu tek komşusu ise ünlü ismin yakında sahnelere döneceğini belirtti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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