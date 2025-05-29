Harika Avcı Kendisini Eve Kapattı: 5 Yıldır Kimseyle Konuşmayan Ünlü İsmi Komşuları Anlattı
Bir döneme şarkılarıyla damga vuran yıldız isim Harika Avcı, 5 yıl önce adeta sırra kadem bastı. Kendisini eve kapatan Avcı, herkesle iletişimini kesti. Ünlü yıldıza ne olduğu bilinmezken Show Ana Haber Harika Avcı'nın evine kadar gitti. Komşuları ve apartman yöneticisi Harika Avcı'yı anlattı.
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Sırra kadem basan Harika Avcı'ya ne olduğu bilinmiyor.
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"Kapısını açmıyor, kimseyle konuşmuyor."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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