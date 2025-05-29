Filenin Sultanları'ndan Elif Şahin'in Sevgilisi Galada Ortaya Çıktı!
Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı'nda forma giyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın pasörü Elif Şahin, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun düzenlediği etkinlikte ilk kez erkek arkadaşıyla birlikte görüntülendi. Şahin, sevgiliyse poz verdiği bir kareyi de Instagram hesabından paylaştı.
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A Milli Voleybol Takımları için yaz sezonu moral gecesiyle başladı
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Gecede sevgilisiyle poz veren Elif Şahin sosyal medyada gündem oldu
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