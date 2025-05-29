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Filenin Sultanları'ndan Elif Şahin'in Sevgilisi Galada Ortaya Çıktı!

Filenin Sultanları'ndan Elif Şahin'in Sevgilisi Galada Ortaya Çıktı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
29.05.2025 - 10:22

Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı'nda forma giyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın pasörü Elif Şahin, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun düzenlediği etkinlikte ilk kez erkek arkadaşıyla birlikte görüntülendi. Şahin, sevgiliyse poz verdiği bir kareyi de Instagram hesabından paylaştı.

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A Milli Voleybol Takımları için yaz sezonu moral gecesiyle başladı

A Milli Voleybol Takımları için yaz sezonu moral gecesiyle başladı

Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri, yaz aylarında katılacakları önemli turnuvalar öncesinde TVF'nin düzenlediği etkinlikte bir araya geldi. Organizasyona neredeyse tüm milli oyuncular katıldı fakat en dikkat çeken kişilerden biri Elif Şahin'di.

Gecede sevgilisiyle poz veren Elif Şahin sosyal medyada gündem oldu

Gecede sevgilisiyle poz veren Elif Şahin sosyal medyada gündem oldu

Kariyerini Eczacıbaşı'nda sürdüren Elif Şahin, galada Kaan Gürbüz ile olan birlikteliğini resmen gözler önüne serdi. 24 yaşındaki voleybolcu, erkek arkadaşıyla verdiği pozu Instagram hesabından kalp emojisiyle paylaştı. Şahin'in paylaşımı voleybol dünyasının gündemine oturdu.

Elif Şahin’in sevgilisi Kaan Gürbüz kimdir?

Elif Şahin’in sevgilisi Kaan Gürbüz kimdir?

Elif Şahin’in sevgilisi Kaan Gürbüz, son dönemde parkelerin dikkat çeken isimlerin biri. 16 Ağustos 2001 doğumlu olan ve 195 cm boyundaki Gürbüz, pasör çaprazı pozisyonunda görev yapmakta. Spor hayatına Fabrika Voleybol’da adım attı, 2015’te TVF Spor Lisesi formasıyla 1. Lig’de mücadele etmeye başladı.

Alt yaş milli takımlarında Türkiye’yi başarıyla temsil eden Gürbüz, Balkan Şampiyonlukları, Avrupa dereceleri ve bireysel ödüllerle kariyerini taçlandırdı. 2017 yılında CEV U17 Avrupa Şampiyonası’nda “En Değerli Oyuncu (MVP)” seçilerek adını Avrupa sahnesine yazdırdı. 2019-2021 yılları arasında TFL Altekma ile hem 1. Lig’de hem de Efeler Ligi’ne yükselişte önemli rol oynadı.

2021 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Kaan Gürbüz, aynı yıl A Milli Takım ile CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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