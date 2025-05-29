Filenin Sultanları'ndan Elif Şahin'in Sevgilisi Galada Ortaya Çıktı!

Elif Şahin’in sevgilisi Kaan Gürbüz, son dönemde parkelerin dikkat çeken isimlerin biri. 16 Ağustos 2001 doğumlu olan ve 195 cm boyundaki Gürbüz, pasör çaprazı pozisyonunda görev yapmakta. Spor hayatına Fabrika Voleybol’da adım attı, 2015’te TVF Spor Lisesi formasıyla 1. Lig’de mücadele etmeye başladı.

Alt yaş milli takımlarında Türkiye’yi başarıyla temsil eden Gürbüz, Balkan Şampiyonlukları, Avrupa dereceleri ve bireysel ödüllerle kariyerini taçlandırdı. 2017 yılında CEV U17 Avrupa Şampiyonası’nda “En Değerli Oyuncu (MVP)” seçilerek adını Avrupa sahnesine yazdırdı. 2019-2021 yılları arasında TFL Altekma ile hem 1. Lig’de hem de Efeler Ligi’ne yükselişte önemli rol oynadı.

2021 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Kaan Gürbüz, aynı yıl A Milli Takım ile CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonluğu yaşadı.