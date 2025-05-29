onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Mahkemede Kaos: Icardi - Wanda Nara Davasında Ortalık Birbirine Girdi

Mahkemede Kaos: Icardi - Wanda Nara Davasında Ortalık Birbirine Girdi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
29.05.2025 - 09:06

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasındaki boşanma davasının ikinci duruşmasının oldukça gergin geçtiği ortaya çıktı. Facundo Luis Ventura, Nara'nın Keita Balde olan görüntülerinin mahkeme salonunda yayınlandığı anda tansiyonun yükseldiğini aktardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Icardi - Wanda Nara davasında kaos yaşandı

Icardi - Wanda Nara davasında kaos yaşandı

Icardi'nin gerginliklerle dolu Wanda Nara'dan boşanma sürecine yeni bir bölüm eklendi. Arjantinli futbolcu, İtalya'da eski eşiyle bir kez daha mahkeme salonunda karşı karşıya geldi, sinirler tavan yaptı.

Arjantinli gazeteci ve televizyon sunucusu Luis Ventura, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mahkemede yaşananları şöyle özetledi:

Arjantinli gazeteci ve televizyon sunucusu Luis Ventura, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mahkemede yaşananları şöyle özetledi:

'Duruşma ring salonu gibiydi. Her iki taraf da birbirlerine her şeyi fırlatıp, kavga etti.

En gergin an, Wanda'nın Keita Balde ile olan görüntülerinin oynamaya başladığı sıradaydı. Wanda Nara öfke patlaması yaşadı.

İlk duruşmadan Icardi galip geldi. Wanda Nara hiçbir açıklama yapmadan salonu terk etmek zorunda kaldı.'

Neler olmuştu?

Neler olmuştu?

Geçtiğimiz yaz evliliklerini noktalama kararı alan Wanda Nara ile Icardi, evlerini ayırmıştı. Icardi, Nara'nın Keita Balde ile yasak aşk yaşadığını belirtmiş, Balde de 'hayatımın en büyük hatasıydı' diyerek Nara ile ilişki yaşadığını doğrulamıştı.

Büyük tartışmalara sahne olan bir ayrılık süreci geçiren çift, Mart 2025'te resmi olarak boşanmıştı. Bu dönemde Icardi, China Suarez ile Nara da rapçi L-Gante ile yeni bir hayata adım atmıştı. 

Ancak Nara, kısa bir süre sonra 'Hiçbir şey için erkeğe ihtiyacım yok' diyerek kızlarıyla yaşayacağını ifade etmişti. 

Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için 500 bin dolar tazminat, Milano'da bir daire, Como Gölü kıyısında bir villa istediği öne sürülmüştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
3
3
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın