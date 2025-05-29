Mahkemede Kaos: Icardi - Wanda Nara Davasında Ortalık Birbirine Girdi

Geçtiğimiz yaz evliliklerini noktalama kararı alan Wanda Nara ile Icardi, evlerini ayırmıştı. Icardi, Nara'nın Keita Balde ile yasak aşk yaşadığını belirtmiş, Balde de 'hayatımın en büyük hatasıydı' diyerek Nara ile ilişki yaşadığını doğrulamıştı.

Büyük tartışmalara sahne olan bir ayrılık süreci geçiren çift, Mart 2025'te resmi olarak boşanmıştı. Bu dönemde Icardi, China Suarez ile Nara da rapçi L-Gante ile yeni bir hayata adım atmıştı.

Ancak Nara, kısa bir süre sonra 'Hiçbir şey için erkeğe ihtiyacım yok' diyerek kızlarıyla yaşayacağını ifade etmişti.

Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için 500 bin dolar tazminat, Milano'da bir daire, Como Gölü kıyısında bir villa istediği öne sürülmüştü.