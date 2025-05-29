Mahkemede Kaos: Icardi - Wanda Nara Davasında Ortalık Birbirine Girdi
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasındaki boşanma davasının ikinci duruşmasının oldukça gergin geçtiği ortaya çıktı. Facundo Luis Ventura, Nara'nın Keita Balde olan görüntülerinin mahkeme salonunda yayınlandığı anda tansiyonun yükseldiğini aktardı.
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Icardi - Wanda Nara davasında kaos yaşandı
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Arjantinli gazeteci ve televizyon sunucusu Luis Ventura, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mahkemede yaşananları şöyle özetledi:
Neler olmuştu?
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