Al Hilal'in Osimhen'e Teklif Ettiği Net Maaş Ortaya Çıktı!
Galatasaray'ın kadrosunda tutma konusunda çok istekli olduğu kiralık golcüsü Victor Osimhen'e Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in teklifi ortaya çıktı. Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan haberde, yıldız golcünün kazanacağı net maaş açıklandı.
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Osimhen'in en ciddi talibi Neymar ile yollarını ayıran Al Hilal
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Suudi Arabistan takımının Osimhen'e teklif ettiği maaş
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