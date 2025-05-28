onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Al Hilal'in Osimhen'e Teklif Ettiği Net Maaş Ortaya Çıktı!

Al Hilal'in Osimhen'e Teklif Ettiği Net Maaş Ortaya Çıktı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
28.05.2025 - 15:13

Galatasaray'ın kadrosunda tutma konusunda çok istekli olduğu kiralık golcüsü Victor Osimhen'e Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in teklifi ortaya çıktı. Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan haberde, yıldız golcünün kazanacağı net maaş açıklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Osimhen'in en ciddi talibi Neymar ile yollarını ayıran Al Hilal

Osimhen'in en ciddi talibi Neymar ile yollarını ayıran Al Hilal

Ocak ayının sonunda 90 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Neymarı'ı sakatlığı sebebiyle takımdan gönderen Al Hilal, bu kez Osimhen'in peşine düştü. Bir süredir yıldız golcüyü transfer etmek için büyük çaba sarf ettiği bilinen mavi-beyazlı kulübün 26 yaşındaki oyuncuya için en yüksek teklifi sunduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan takımının Osimhen'e teklif ettiği maaş

Suudi Arabistan takımının Osimhen'e teklif ettiği maaş

Foot Mercato'nun aktardığına göre, Al Hilal'in Osimhen'e maaş teklifi yıllık 40 milyon euro. Haberde, Körfez ekibinin bu transferi 18 Haziran Çarşamba günü Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanacak Real Madrid maçına yetiştirmek istediği belirtildi. Nijeryalı golcü, Al Hilal'in teklifini kabul ederse; aylık 3,3 milyon haftada ise 825 bin euro kazanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın