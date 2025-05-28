Al Hilal'in Osimhen'e Teklif Ettiği Net Maaş Ortaya Çıktı!

Ocak ayının sonunda 90 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Neymarı'ı sakatlığı sebebiyle takımdan gönderen Al Hilal, bu kez Osimhen'in peşine düştü. Bir süredir yıldız golcüyü transfer etmek için büyük çaba sarf ettiği bilinen mavi-beyazlı kulübün 26 yaşındaki oyuncuya için en yüksek teklifi sunduğu kaydedildi.