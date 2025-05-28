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Sarp Ataman, Yeni Sezonda Pana'nın Teknik Ekibinde

Sarp Ataman, Yeni Sezonda Pana'nın Teknik Ekibinde

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
28.05.2025 - 10:28

Yunan ekip Panathianikos'un başantrenörü Ergin Ataman, oğlu Sarp'ı yeşil-beyazlı kulübün teknik kadrosuna transfer ediyor. Protothema'nın aktardığı habere göre, Sarp Ataman yeni sezonda parkede olacak.

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Oğlunun Panathinaikos‘un koç ekibine katılabileceğini belirtmişti

Oğlunun Panathinaikos‘un koç ekibine katılabileceğini belirtmişti

2024'ün Aralık ayında SKWEEK’e açıklamalarda bulunan Panathinaikos koçu Ergin Ataman, oğlu Sarp Ataman’ın ileride antrenörlük yapmaya sıcak baktığını söylemişti:

“Gelecek yıl ona takımda resmi bir görev vermeye çalışacağız. Tabii Yunanistan’daki yaş kurallarını bilmiyorum, ayrıca okula da gitmesi gerekiyor. Yine de bence 15 yaşında yarı zamanlı olarak asistan koçluk yapmaya başlayabilir.

İnsanlar bana onun koçluk için çok genç olduğunu söylüyor. Ama dünyada 13-14 yaşına Harvard’a, Stanford’a giden çocuklar var. Dahi çocuklar bu yaşlarda en büyük okullara gidebiliyor, belki basketbolda da dahi çocuklar olabilir. Neden olmasın? Ama tabii ki okula ve eğitimine devam etmesi çok önemli.

Sarp’ın benden daha iyi bir koç olabileceğini düşünüyorum. Yeni jenerasyn zehir gibi, bizden daha iyi olacaklar. Oğlum benden daha iyi koç olabilir mi ya da bu kadar EuroLeague şampiyonluğu kazanabilir mi bilmiyorum. Ama bence ileride Avrupa’nın en genç koçu, ya da NBA’deki ilk Avrupalı koç olabilir.”

Ergin Ataman dediğini yaptı

Ergin Ataman dediğini yaptı

Yunan basınından Protothema, Sarp Ataman'ın 2025-2026 sezonunda Panathinaikos'un teknik kadrosunda olacağını açıkladı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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