Sarp Ataman, Yeni Sezonda Pana'nın Teknik Ekibinde
Yunan ekip Panathianikos'un başantrenörü Ergin Ataman, oğlu Sarp'ı yeşil-beyazlı kulübün teknik kadrosuna transfer ediyor. Protothema'nın aktardığı habere göre, Sarp Ataman yeni sezonda parkede olacak.
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Oğlunun Panathinaikos‘un koç ekibine katılabileceğini belirtmişti
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Ergin Ataman dediğini yaptı
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