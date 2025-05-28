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Hedefine Çok Az Kaldı: Cristiano Ronaldo Hangi Takıma Gidecek?

Hedefine Çok Az Kaldı: Cristiano Ronaldo Hangi Takıma Gidecek?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
28.05.2025 - 09:36

Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımına transferiyle herkesi şaşırtan Cristiano Ronaldo, buradaki macerasını sonlandırdığını açıklamıştı. Sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği iki yıllık dönemin ardından Portekizli yıldızın yeni adresi merak konusu olurken, ülkesinin basınından dikkat çekici bir iddia geldi.

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Cristiano Ronaldo, 1000 gol hedefine ulaşmak için 64 gol atacağı bir takım arayaşında

Cristiano Ronaldo, 1000 gol hedefine ulaşmak için 64 gol atacağı bir takım arayaşında

Portekiz basınından A Bola, Cristiano Ronaldo'nun 1000 gol hedefine ulaşmak için 64 gol atabileceği bir takıma transfer olmayı düşündüğünü aktardı. 40 yaşındaki forvet, geçtiğimiz yıl hedefine dair “Olmasa bile sonuçta tarihin en çok gol atan oyuncusuyum!” demişti.

Messi için Al Hilal'e transfer olabilir

Messi için Al Hilal'e transfer olabilir

14 Haziran'da başlayacak ve bir ay sürecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda sahne alacak takımlardan biri olan Al Hilal, dikkat çeken bir transferin yeni adresi olabilir. Bu tercihin arkasındaki en büyük neden ise, yıldız oyuncunun Lionel Messi ile bir kez daha uluslararası bir arenada karşı karşıya gelme isteği. ABD'de düzenlenecek turnuvada Messi'nin takımı Inter Miami de yer alacak.

Beşiktaş'tan yalanlama gelmişti

Beşiktaş'tan yalanlama gelmişti

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı taraftarlarının Ronaldo için sosyal medyada kampanya başlatmasına karşın böyle bir transferin gerçekleşemeyeceğini belirtmişti. Adalı 'Messi'yi de alacağım' diyerek Ronaldo'nun Beşiktaş'a imza atacağı yönündeki haberlerin gerçek dışı olduğunu esprili bir dille ifade etmişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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