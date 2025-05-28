Hedefine Çok Az Kaldı: Cristiano Ronaldo Hangi Takıma Gidecek?
Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımına transferiyle herkesi şaşırtan Cristiano Ronaldo, buradaki macerasını sonlandırdığını açıklamıştı. Sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği iki yıllık dönemin ardından Portekizli yıldızın yeni adresi merak konusu olurken, ülkesinin basınından dikkat çekici bir iddia geldi.
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Cristiano Ronaldo, 1000 gol hedefine ulaşmak için 64 gol atacağı bir takım arayaşında
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