Hedefine Çok Az Kaldı: Cristiano Ronaldo Hangi Takıma Gidecek?

14 Haziran'da başlayacak ve bir ay sürecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda sahne alacak takımlardan biri olan Al Hilal, dikkat çeken bir transferin yeni adresi olabilir. Bu tercihin arkasındaki en büyük neden ise, yıldız oyuncunun Lionel Messi ile bir kez daha uluslararası bir arenada karşı karşıya gelme isteği. ABD'de düzenlenecek turnuvada Messi'nin takımı Inter Miami de yer alacak.