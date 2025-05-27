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Yine Kaos: Okan Buruk'tan Canlı Yayında Mourinho Çıkışı

Yine Kaos: Okan Buruk'tan Canlı Yayında Mourinho Çıkışı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.05.2025 - 21:57

Süper Lig'de Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyarak kulübüne 25. kez bu büyük sevinci yaşatan ve sarı-kırmızılılara beşinci yıldızı kazandıran teknik direktör Okan Buruk, sezon başından beri süren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile arasındaki gerginliğe dair konuştu.

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Mourinho, Buruk'un burnunu sıkmıştı

Mourinho, Buruk'un burnunu sıkmıştı

Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında evinde Galatasaray'la karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya veda etmişti. Sonuçtan çok derbinin bitiş düdüğü ile meydana gelen olaylar gündem olmuştu. Ev sahibi ekibin Portekizli çalıştırıcısı Mourinho, hakemleri tebrik eden meslektaşı Okan Buruk'un burnunu sıkmış, Buruk kısa bir süre yerde kalmıştı.

Buruk, haftalar sonra yaşananlara ilişkin konuştu

Buruk, haftalar sonra yaşananlara ilişkin konuştu

Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk olan Galatasaray teknik direktörü, canlı yayında hem Mourinho'ya hem de TFF'ye tepki gösterdi:

'O zaman da söyledim, çok büyütmeliyim dedim. Reaksiyon gösterdi. Maç bitince kutlamaya girdik saha içine. Ben hakemlere doğru gittim, o da hakemlere doğru geliyordu. Hakemleri de alkışlayıp, iyi maç yönettiklerini söylemek istedim. Türkçe söyledim, sonra İngilizce söyledim. O zaman zaten ona reaksiyon gösterdi. Hakemleri tebrik ettiğimi onun da duymasını istediğim zaman reaksiyon gösterdi. Onun dışında direkt olarak ona bir şey söylemedim. Böyle bir reaksiyon beklemiyordum. Arkamı dönünce bir el hareketi oldu. Ayakta kalsam veya reaksiyon göstersem, çirkin olan olayın daha büyüyeceğini düşünüyordum.

Eğer ben tepki versem, ben ona tepki versem, tam tersini ben yapsam en az 10 maç ceza alırdım! Disiplin cezası olmadan tek disiplin cezası alan hocayım. Derbideki yabancı hakemi beğenmedim diye bir maç ceza aldım. Ben orada bir şey yapsam, Mourinho'ya 3, bana 13 maç ceza verirlerdi! Benim takımın başında olmam gerekiyordu. Reaksiyon gösterdi. Gereken cezayı alacak diye çok fazla uzatmak istemedim. Ben yapsam çok büyük ceza alabilirdim.

Şiddeti yapan insan eleştirilir. Sen nasıl şiddet uygularsın bir insana, ona hakkın yok senin. Dava da dediler ama ben gerek yok dedim. O insanın yaptığı yanlış ve herkesin bu yanlışı bildirmesi gerekiyor.

Orada da hakaret var. Bu gücü kendisinde buluyor ve kimse bir şey demiyor. Sen bana orada hakaret edersen, ben de sana Crying One derim. Bütün sezon ağladı! Hala ağlamaya devam ediyor. Çok önemli bir teknik direktör, çok güçlü bir geçmişi var ama şu anda burada gösterdiği davranışları, o teknik direktörlük kariyerinin çok altında. Kabul etmesi gerekiyor herkesin, kendisinin de kabul etmesi gerekiyor. Nereye kadar bahane. Objektif bakmak zorundasınız.

"Mourinho bütün ülkeye hakaret ediyor. Bu gücü kendinde buluyor. Kimse ona bir şey yapamıyor. Sen bana 'maymun' dersen ben de sana 'Crying One' derim. Çünkü bütün sezon ağladı."

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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