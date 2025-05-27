Yine Kaos: Okan Buruk'tan Canlı Yayında Mourinho Çıkışı
Süper Lig'de Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyarak kulübüne 25. kez bu büyük sevinci yaşatan ve sarı-kırmızılılara beşinci yıldızı kazandıran teknik direktör Okan Buruk, sezon başından beri süren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile arasındaki gerginliğe dair konuştu.
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Mourinho, Buruk'un burnunu sıkmıştı
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Buruk, haftalar sonra yaşananlara ilişkin konuştu
"Mourinho bütün ülkeye hakaret ediyor. Bu gücü kendinde buluyor. Kimse ona bir şey yapamıyor. Sen bana 'maymun' dersen ben de sana 'Crying One' derim. Çünkü bütün sezon ağladı."
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