Fenerbahçe Taraftarından Hatayspor Hezimetine Tepkiler
Üst üste aldığı başarısız sonuçlarla taraftarının sabrını taşıran Fenerbahçe, Hatayspor karşısında adeta darmadağın oldu. Sarı-lacivert renklere gönül veren futbolseverler, Süper Lig'e veda eden ekibe karşı alınan ağır yenilgi karşısında hem teknik direktörlerine hem de başkanlarına sosyal medyada isyan etti. 'İstifa' sesleri yükseldi.
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Fenerbahçe taraftarının mağlubiyet sonrası sosyal medya paylaşımlarından birkaçı şöyle
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Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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