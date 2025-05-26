Fenerbahçe Taraftarından Hatayspor Hezimetine Tepkiler

Üst üste aldığı başarısız sonuçlarla taraftarının sabrını taşıran Fenerbahçe, Hatayspor karşısında adeta darmadağın oldu. Sarı-lacivert renklere gönül veren futbolseverler, Süper Lig'e veda eden ekibe karşı alınan ağır yenilgi karşısında hem teknik direktörlerine hem de başkanlarına sosyal medyada isyan etti. 'İstifa' sesleri yükseldi.