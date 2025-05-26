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Fenerbahçe Taraftarından Hatayspor Hezimetine Tepkiler

Fenerbahçe Taraftarından Hatayspor Hezimetine Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.05.2025 - 23:47

Üst üste aldığı başarısız sonuçlarla taraftarının sabrını taşıran Fenerbahçe, Hatayspor karşısında adeta darmadağın oldu. Sarı-lacivert renklere gönül veren futbolseverler, Süper Lig'e veda eden ekibe karşı alınan ağır yenilgi karşısında hem teknik direktörlerine hem de başkanlarına sosyal medyada isyan etti. 'İstifa' sesleri yükseldi.

Maçın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz

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Fenerbahçe taraftarının mağlubiyet sonrası sosyal medya paylaşımlarından birkaçı şöyle

Fenerbahçe taraftarının mağlubiyet sonrası sosyal medya paylaşımlarından birkaçı şöyle
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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