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Fenerbahçe, Küme Düşen Hatayspor'a Farklı Mağlup Oldu!

Fenerbahçe, Küme Düşen Hatayspor'a Farklı Mağlup Oldu!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.05.2025 - 22:18

Süper Lig'in 37. haftasında Mersin'de Hatayspor'a konuk olan Fenerbahçe, hiç beklemediği bir yenilgi aldı. Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edeceği kesinleşen, küme düşen rakibine 4-2 mağlup oldu.

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Hatayspor, Fenerbahçe'yi dört golle geçti

Hatayspor, Fenerbahçe'yi dört golle geçti

Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Hatayspor engelini geçemedi. Mourinho ve öğrencileri, deplasmanda rakibine 4-2'lik skorla yenildi.

En-Nesyri ile 27'de skorda üstünlüğü ele alan Fenerbahçe, 38'de Mert Müldür'ün kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. 44. dakikada kaleci Ertuğrul'un kendi kalesine attığı golle skora denge geldi. İlk yarı 1-1 sona erdi. 

Ev sahibi, 53'te Bilal Boutobba ile öne geçerken 64'te Görkem penaltı vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı. 66'da Okoronkwo skoru 4-1'e getirirken 90+4'te İrfan Can Kahveci, mücadeleye nokta koydu.

Sarı-lacivertliler, Nisan 2023'teki Beşiktaş derbisinden bu yana ilk kez bir lig maçında 4 gol yerken Süper Lig tarihinde de ilk kez o sezon küme düşen bir takımdan dört gol yedi. 3 yıl sonra ilk kez bir Anadolu kulübüne kaybedildi.

Mourinho, mağlubiyetin sebebi şu sözlerle açıkladı

Mourinho, mağlubiyetin sebebi şu sözlerle açıkladı

Maç sonunda beIN SPORTS'a konuşan Portekizli teknik adam, kırmızı kartın oyunda etkili olduğunu ifade etti:'Bugün iki tane maç vardı. Biri 11'e 11 oynanan diğer 11'e 10 oynanan. 11'e 11'ken rakibin hiç şutu yoktu. 1-0 öne geçmiştik, maçı domine ediyorduk. Müldür'ün kırmızı kart gördüğü andan sonra gol yedik. İkinci yarı bizim için zordu. Genç kalecimizin yaptığı bir hata ve maçı kaybettik.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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