Fenerbahçe, Küme Düşen Hatayspor'a Farklı Mağlup Oldu!

Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Hatayspor engelini geçemedi. Mourinho ve öğrencileri, deplasmanda rakibine 4-2'lik skorla yenildi.

En-Nesyri ile 27'de skorda üstünlüğü ele alan Fenerbahçe, 38'de Mert Müldür'ün kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. 44. dakikada kaleci Ertuğrul'un kendi kalesine attığı golle skora denge geldi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Ev sahibi, 53'te Bilal Boutobba ile öne geçerken 64'te Görkem penaltı vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı. 66'da Okoronkwo skoru 4-1'e getirirken 90+4'te İrfan Can Kahveci, mücadeleye nokta koydu.

Sarı-lacivertliler, Nisan 2023'teki Beşiktaş derbisinden bu yana ilk kez bir lig maçında 4 gol yerken Süper Lig tarihinde de ilk kez o sezon küme düşen bir takımdan dört gol yedi. 3 yıl sonra ilk kez bir Anadolu kulübüne kaybedildi.