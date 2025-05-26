Fenerbahçe, Küme Düşen Hatayspor'a Farklı Mağlup Oldu!
Süper Lig'in 37. haftasında Mersin'de Hatayspor'a konuk olan Fenerbahçe, hiç beklemediği bir yenilgi aldı. Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edeceği kesinleşen, küme düşen rakibine 4-2 mağlup oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatayspor, Fenerbahçe'yi dört golle geçti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mourinho, mağlubiyetin sebebi şu sözlerle açıkladı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın