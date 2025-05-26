Hata mı Mesaj mı? Al Hilal'den Kafa Karıştıracak Osimhen Hamlesi

Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Osimhen'e çok yüksek bir teklif yaptığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Mavi-beyazlı kulüpten, iddiayı doğrulayacak bir hamle gelirken Osimhen de sosyal medya hesabından veda gibi bir gönderi paylaştı.