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Hata mı Mesaj mı? Al Hilal'den Kafa Karıştıracak Osimhen Hamlesi

Hata mı Mesaj mı? Al Hilal'den Kafa Karıştıracak Osimhen Hamlesi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.05.2025 - 19:05

Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Osimhen'e çok yüksek bir teklif yaptığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Mavi-beyazlı kulüpten, iddiayı doğrulayacak bir hamle gelirken Osimhen de sosyal medya hesabından veda gibi bir gönderi paylaştı.

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Al Hilal resmi sitesi Osimhen formasını satışa çıkardı, ürün kısa süre sonra satıştan kaldırıldı

Al Hilal resmi sitesi Osimhen formasını satışa çıkardı, ürün kısa süre sonra satıştan kaldırıldı

Yağız Sabuncuoğlu, Al Hilal'in Victor Osimhen'e senelik 45 milyon eurodan 3 yıllık bir kontrat önerdiğini paylaşmış, yıldız golcünün bu teklife sıcak baktığını ifade etmişti.

Osimhen de “Before I Go” (Ben Gitmeden Önce) dedi

Osimhen de “Before I Go” (Ben Gitmeden Önce) dedi

Instagram hesabından şampiyonluk kutlamalarına dair paylaşımda bulunan Osimhen gönderisine “Before I Go” şarkısını ekledi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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