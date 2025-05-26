Hata mı Mesaj mı? Al Hilal'den Kafa Karıştıracak Osimhen Hamlesi
Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Osimhen'e çok yüksek bir teklif yaptığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Mavi-beyazlı kulüpten, iddiayı doğrulayacak bir hamle gelirken Osimhen de sosyal medya hesabından veda gibi bir gönderi paylaştı.
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Al Hilal resmi sitesi Osimhen formasını satışa çıkardı, ürün kısa süre sonra satıştan kaldırıldı
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Osimhen de “Before I Go” (Ben Gitmeden Önce) dedi
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Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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