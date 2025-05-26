Final Four'da Ortaya Çıkan Nusret'e Ahmet Çakar'dan Tepki
Beyaz Futbol programının konuklarından Ahmet Çakar, canlı yayında Fenerbahçe Beko'nun Euroleague şampiyonluğunda kupa ile poz veren Nusret Gökçe'ye tepki gösterdi. Çakar, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u da Gökçe ile birlikte olmasından dolayı eleştirdi.
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Nusret yıllar sonra aynı pozu verdi: Ünlü şef, Fenerbahçe Beko'nun Euroleague şampiyonluğunda yer aldı
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Ahmet Çakar, canlı yayında Nusret'e tepki gösterdi
"Ayıptır ya, markasını yiyim" dedi
Nusret kimdir?
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