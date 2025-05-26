Final Four'da Ortaya Çıkan Nusret'e Ahmet Çakar'dan Tepki

Beyaz Futbol programının konuklarından Ahmet Çakar, canlı yayında Fenerbahçe Beko'nun Euroleague şampiyonluğunda kupa ile poz veren Nusret Gökçe'ye tepki gösterdi. Çakar, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u da Gökçe ile birlikte olmasından dolayı eleştirdi.