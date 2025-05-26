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Final Four'da Ortaya Çıkan Nusret'e Ahmet Çakar'dan Tepki

Final Four'da Ortaya Çıkan Nusret'e Ahmet Çakar'dan Tepki

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.05.2025 - 17:26

Beyaz Futbol programının konuklarından Ahmet Çakar, canlı yayında Fenerbahçe Beko'nun Euroleague şampiyonluğunda kupa ile poz veren Nusret Gökçe'ye tepki gösterdi. Çakar, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u da Gökçe ile birlikte olmasından dolayı eleştirdi.

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Nusret yıllar sonra aynı pozu verdi: Ünlü şef, Fenerbahçe Beko'nun Euroleague şampiyonluğunda yer aldı

Nusret yıllar sonra aynı pozu verdi: Ünlü şef, Fenerbahçe Beko'nun Euroleague şampiyonluğunda yer aldı

Euroleague Final Four finalinde Monaco'yu 81-70'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe Beko, sekiz sene sonra tarihinin ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Sarı-lacivertli temsilcimizin 2017'deki başarısında basketbolcularla birlikte kupayı kaldıran Nusret Gökçe, 2025'te yine sahneye çıktı. Başkan Ali Koç ile büyük sevinç yaşadı.

Ahmet Çakar, canlı yayında Nusret'e tepki gösterdi

Ahmet Çakar, canlı yayında Nusret'e tepki gösterdi

Ertem Şener'in sunuculuğunda Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Futbol programının konuklarından yorumcu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu sonrasındaki canlı yayında Nusret'in kutlamalarda olmaması gerektiğini ifade ederek hem Nusret'i hem de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a dair eleştirilerde bulundu.

"Ayıptır ya, markasını yiyim" dedi

Nusret kimdir?

Nusret kimdir?

Nusret Gökçe, 'Salt Bae' lakabıyla tanınan Türk şef ve restoran işletmecisidir. Et pişirme ve sunum tarzıyla sosyal medyada viral olmuş, özellikle etin üzerine tuz serpme hareketiyle dünya çapında ün kazanmıştır.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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