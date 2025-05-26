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Çok Sevmiş: Mertens'in Eşi Kat Kerkhofs'dan Barış Alper Paylaşımı

Çok Sevmiş: Mertens'in Eşi Kat Kerkhofs'dan Barış Alper Paylaşımı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.05.2025 - 18:17

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kadronun en sevilen oyuncularının başında gelen Barış Alper Yılmaz'a 'oğlum dedi.

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Mertens ve ailesi, Yenikapı'daki kutlamalarda Galatasaray'a veda etti

Mertens ve ailesi, Yenikapı'daki kutlamalarda Galatasaray'a veda etti

Süper Lig'de sezonu zirvede bitiren Galatasaray'da futbolcular, taraftarıyla Yenikapı'da düzenlenen şampiyonluk kutlama etkinliğinde bir araya geldi. Sarı-kırmızılıların dev buluşması büyük coşkuya sahne olurken duygusal anlar da yaşandı. Üç yıldır  kadroda yer alan ve üst üste şampiyonluklar kazanan Mertens, ailesiyle birlikte kulübüne veda etti.

Kat Kerkhofs, Barış Alper Yılmaz'a "oğlum" dedi 😂

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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