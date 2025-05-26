Çok Sevmiş: Mertens'in Eşi Kat Kerkhofs'dan Barış Alper Paylaşımı
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kadronun en sevilen oyuncularının başında gelen Barış Alper Yılmaz'a 'oğlum dedi.
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Kat Kerkhofs, Barış Alper Yılmaz'a "oğlum" dedi 😂
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