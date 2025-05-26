Çok Sevmiş: Mertens'in Eşi Kat Kerkhofs'dan Barış Alper Paylaşımı

Süper Lig'de sezonu zirvede bitiren Galatasaray'da futbolcular, taraftarıyla Yenikapı'da düzenlenen şampiyonluk kutlama etkinliğinde bir araya geldi. Sarı-kırmızılıların dev buluşması büyük coşkuya sahne olurken duygusal anlar da yaşandı. Üç yıldır kadroda yer alan ve üst üste şampiyonluklar kazanan Mertens, ailesiyle birlikte kulübüne veda etti.