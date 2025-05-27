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Efe Akman'ın Islıklanmasına Gazeteci Mehmet Ayan'dan Tepki

Efe Akman'ın Islıklanmasına Gazeteci Mehmet Ayan'dan Tepki

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.05.2025 - 19:19

Galatasaray'ın genç futbolcusu Efe Akman, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından Yenikapı'da düzenlenen şampiyonluk kutlamasında yuhalanmıştı. 19 yaşındaki oyuncunun sahnede protesto edilmesi, futbol dünyasını ikiye bölmüştü. Gazeteci Mehmet Ayan, yaşananların ardından Efe Akman'ın babası Ayhan Akman'ı aradığını söyledi, duruma tepki gösterdi.

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Mehmet Ayan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama

Mehmet Ayan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama
twitter.com

'G.Saray tarihine yakışmayacak Efe Akman yuhalaması ile ilgili Ayhan Akman ile konuştum. Gazeteci sıfatımla değil, baba sıfatımla aradım. Üzüntümü paylaştım. Dertleştik. Konuştuklarımı yazamam bu nedenle. Benim de benzer yaşta oğlum var. Olayın bir gençte yaratabileceği travmayı anlayabilecek olsa o ahmaklar... Sizin evladınızın başına gelse ne hissedecekseniz, Ayhan onu hissediyor. Kulüp tarihine kara lekedir bu olay. İnsan, ebeveyn olduğunu unutmayanlar için tabii!'

Efe Akman neden yuhalandı?

Efe Akman neden yuhalandı?

Galatasaray taraftarının Efe Akman'ı neden yuhalandığına dair net bir bilgi yok fakat iddialar altyapıda 'torpil' yapıldığı sebebiyle bu tepkinin gösterildiği yönünde.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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