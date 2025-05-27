Efe Akman'ın Islıklanmasına Gazeteci Mehmet Ayan'dan Tepki

'G.Saray tarihine yakışmayacak Efe Akman yuhalaması ile ilgili Ayhan Akman ile konuştum. Gazeteci sıfatımla değil, baba sıfatımla aradım. Üzüntümü paylaştım. Dertleştik. Konuştuklarımı yazamam bu nedenle. Benim de benzer yaşta oğlum var. Olayın bir gençte yaratabileceği travmayı anlayabilecek olsa o ahmaklar... Sizin evladınızın başına gelse ne hissedecekseniz, Ayhan onu hissediyor. Kulüp tarihine kara lekedir bu olay. İnsan, ebeveyn olduğunu unutmayanlar için tabii!'