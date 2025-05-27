Efe Akman'ın Islıklanmasına Gazeteci Mehmet Ayan'dan Tepki
Galatasaray'ın genç futbolcusu Efe Akman, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından Yenikapı'da düzenlenen şampiyonluk kutlamasında yuhalanmıştı. 19 yaşındaki oyuncunun sahnede protesto edilmesi, futbol dünyasını ikiye bölmüştü. Gazeteci Mehmet Ayan, yaşananların ardından Efe Akman'ın babası Ayhan Akman'ı aradığını söyledi, duruma tepki gösterdi.
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Mehmet Ayan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama
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Efe Akman neden yuhalandı?
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