Yoğun Bakıma Alındı: Arsenal'in Efsanesi Rosicky Hastaneye Kaldırıldı
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in unutulmaz oyuncuları arasında yer alan, Çekya Milli Takımı'nın eski başarılı futbolcusu Tomas Rosicky hastaneye kaldırıldı. Ülkesinin takımlarından Sparta Prag'da sportif direktör olarak görev alan 44 yaşındaki yıldız isim, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
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Tomas Rosicky, kalp sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı
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Rahatsızlığıyla ilgili kendi açıklama yaptı
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