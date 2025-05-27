Yoğun Bakıma Alındı: Arsenal'in Efsanesi Rosicky Hastaneye Kaldırıldı

Eski orta saha, başından geçenleri şu sözlerle anlattı:

“Bir oyuncu ve yönetici olarak her zaman elimden geleni yaptım. Hiç tereddüt etmeden, tam bir çaba. Ancak bu durum bana kendime daha iyi bakmam gerektiğini gösterdi. Kötü yaşam tarzı alışkanlıkları, fiziksel aktivite eksikliği ve ailevi yatkınlıklar maalesef beni buraya getirdi. İyi haber şu ki, şu anda bir spor direktörünün zorlu sorumluluklarını yerine getiremesem de tamamen iyileşmem bekleniyor. Her zaman bir ekip olarak çalıştığımız için meslektaşlarımla iletişim halinde kalacağım. Net bir vizyonumuz, bir stratejimiz ve yapılandırılmış süreçlerimiz var. Çocuklar bununla ilgilenecek.'