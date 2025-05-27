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Yoğun Bakıma Alındı: Arsenal'in Efsanesi Rosicky Hastaneye Kaldırıldı

Yoğun Bakıma Alındı: Arsenal'in Efsanesi Rosicky Hastaneye Kaldırıldı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.05.2025 - 18:49

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in unutulmaz oyuncuları arasında yer alan, Çekya Milli Takımı'nın eski başarılı futbolcusu Tomas Rosicky hastaneye kaldırıldı. Ülkesinin takımlarından Sparta Prag'da sportif direktör olarak görev alan 44 yaşındaki yıldız isim, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

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Tomas Rosicky, kalp sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Tomas Rosicky, kalp sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Futbolculuk kariyerinde Sparta Prag, Borussia Dortmund ve Arsenal formaları giyen şu anda da Sparta Prag'ın sportif direktörlük görevini üstlenen Tomas Rosicky, kalp sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kulüpten yapılan açıklamada Rosicky'nin yoğun bakıma alındığı aktarılırken kalp rahatsızlığıyla ilgili ayrıntılara yer verilmedi:

“Sportif direktörümüz Tomas Rosicky, ani gelişen kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştır. Ne Tomas ne de kulübümüz, konuyla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmayacaktır. Neyse ki herhangi bir cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulmamıştır. Tomas, desteğimiz seninle. Seni seviyoruz ve yanındayız.”

Kulübün açıklamasının ardından Rosicky'nin tedavisine evde devam edileceği öğrenildi.

Rahatsızlığıyla ilgili kendi açıklama yaptı

Rahatsızlığıyla ilgili kendi açıklama yaptı

Eski orta saha, başından geçenleri şu sözlerle anlattı:

“Bir oyuncu ve yönetici olarak her zaman elimden geleni yaptım. Hiç tereddüt etmeden, tam bir çaba. Ancak bu durum bana kendime daha iyi bakmam gerektiğini gösterdi. Kötü yaşam tarzı alışkanlıkları, fiziksel aktivite eksikliği ve ailevi yatkınlıklar maalesef beni buraya getirdi. İyi haber şu ki, şu anda bir spor direktörünün zorlu sorumluluklarını yerine getiremesem de tamamen iyileşmem bekleniyor. Her zaman bir ekip olarak çalıştığımız için meslektaşlarımla iletişim halinde kalacağım. Net bir vizyonumuz, bir stratejimiz ve yapılandırılmış süreçlerimiz var. Çocuklar bununla ilgilenecek.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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