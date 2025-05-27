Interli Oyuncular, Kendilerini En Çok Zorlayan Futbolcuyu Açıkladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kalma başarısı gösteren Inter'de futbolcular, bu sezon kendilerini en çok zorlayan oyuncunun kim olduğu sorusuna yanıt verdi. Bastoni, Dimarco, Sommer gibi tecrübeli isimler Barcelona'nın genç yıldızında karar kıldı.
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Inter futbolcularına bu sezon kendilerini en çok zorlayan oyuncunun kim olduğu soruldu, herkes aynı cevabı verdi: Lamine Yamal
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Yarı finalde karşı karşıya gelmişlerdi
Şampiyonlar Ligi'nde final maçı 31 Mayıs'ta
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