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Interli Oyuncular, Kendilerini En Çok Zorlayan Futbolcuyu Açıkladı

Interli Oyuncular, Kendilerini En Çok Zorlayan Futbolcuyu Açıkladı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.05.2025 - 16:36

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kalma başarısı gösteren Inter'de futbolcular, bu sezon kendilerini en çok zorlayan oyuncunun kim olduğu sorusuna yanıt verdi. Bastoni, Dimarco, Sommer gibi tecrübeli isimler Barcelona'nın genç yıldızında karar kıldı.

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Inter futbolcularına bu sezon kendilerini en çok zorlayan oyuncunun kim olduğu soruldu, herkes aynı cevabı verdi: Lamine Yamal

Yarı finalde karşı karşıya gelmişlerdi

Yarı finalde karşı karşıya gelmişlerdi

La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Inter ile kozlarını paylaşmıştı. Büyük heyecana sahne olan eşleşmeyi Inter, toplamda 7-6'lık skorla kazanmıştı. Bol gollü geçen mücadelelere Yamal'ın performansı damga vurmuştu. 17 yaşındaki oyuncuya 'Messi' benzetmesi yapılmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde final maçı 31 Mayıs'ta

Şampiyonlar Ligi'nde final maçı 31 Mayıs'ta

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda kupa, 31 Mayıs Cumartesi günü sahibini bulacak. Inter ile PSG arasında oynanacak dev karşılaşma, saat 22'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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