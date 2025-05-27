Interli Oyuncular, Kendilerini En Çok Zorlayan Futbolcuyu Açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kalma başarısı gösteren Inter'de futbolcular, bu sezon kendilerini en çok zorlayan oyuncunun kim olduğu sorusuna yanıt verdi. Bastoni, Dimarco, Sommer gibi tecrübeli isimler Barcelona'nın genç yıldızında karar kıldı.