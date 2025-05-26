Şampiyonluk Kutlamasında Protesto Edilen Efe Akman'dan Ayrılık Kararı
Galatasaray'ın 25. Süper Lig şampiyonluğunu kutladığı Yenikapı Meydanı'nda futbolcular teker teker sahneye çıkmış, taraftarı selamlamıştı. Kadronun genç ismi Efe Akman, bu esnada tepkilere maruz kalmıştı. Kulübün eski oyuncularından Ayhan Akman'ın oğluna takım aramaya başladığı öne sürüldü. (Nexus)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Torpil" iddiası gündeme geldi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayrılık kararı aldı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın