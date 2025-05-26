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Şampiyonluk Kutlamasında Protesto Edilen Efe Akman'dan Ayrılık Kararı

Şampiyonluk Kutlamasında Protesto Edilen Efe Akman'dan Ayrılık Kararı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.05.2025 - 21:28

Galatasaray'ın 25. Süper Lig şampiyonluğunu kutladığı Yenikapı Meydanı'nda futbolcular teker teker sahneye çıkmış, taraftarı selamlamıştı. Kadronun genç ismi Efe Akman, bu esnada tepkilere maruz kalmıştı. Kulübün eski oyuncularından Ayhan Akman'ın oğluna takım aramaya başladığı öne sürüldü. (Nexus)

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"Torpil" iddiası gündeme geldi

"Torpil" iddiası gündeme geldi

Galatasasray'ın şampiyonluk kutlamalarında Ayhan Akman'ın oğlu Efe Akman'ın yuhalanarak protesto edilmesi geceye damga vurmuştu. Ne olduğunu anlamayan genç oyuncu, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti. Sosyal medyada 'torpil' iddiaları yeniden tartışma yaratmıştı. Geçtiğimiz aylarda Akman'ın kulüpten aldığı maaş da eleştirilere neden olmuştu.

Ayrılık kararı aldı

Ayrılık kararı aldı

Yaşananların Ayhan Akman'ı bir hayli sinirlendiği ve oğlunu sezon sonunda takımdan alacağı belirtildi. 

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 10 maçta görev alan 19 yaşındaki oyuncu, takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı. Güncel piyasa değeri 500 bin euro.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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