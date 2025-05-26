Şampiyonluk Kutlamasında Protesto Edilen Efe Akman'dan Ayrılık Kararı

Galatasasray'ın şampiyonluk kutlamalarında Ayhan Akman'ın oğlu Efe Akman'ın yuhalanarak protesto edilmesi geceye damga vurmuştu. Ne olduğunu anlamayan genç oyuncu, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti. Sosyal medyada 'torpil' iddiaları yeniden tartışma yaratmıştı. Geçtiğimiz aylarda Akman'ın kulüpten aldığı maaş da eleştirilere neden olmuştu.