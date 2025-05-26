Galatasaraylılar Osimhen'in Veda İmasına Sitemli

Galatasaray'da hem yönetimin hem de taraftarın takımda kalması için büyük çaba sarf ettiği Victor Osimhen adım adım Suudi Arabistan'a gidiyor gibi. Al Hilal yıldız oyuncunun formasını resmi internette satışa sunup çok kısa bir süre içinde hamlesini geri alırken 26 yaşındaki forvet de Instagram hesabından 'Before I Go / Ben gitmeden önce' şarkısıyla paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılılar, sosyal medyada bu durumu 'veda' olarak yorumlarken biraz da sitem etti.