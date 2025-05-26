Galatasaraylılar Osimhen'in Veda İmasına Sitemli
Galatasaray'da hem yönetimin hem de taraftarın takımda kalması için büyük çaba sarf ettiği Victor Osimhen adım adım Suudi Arabistan'a gidiyor gibi. Al Hilal yıldız oyuncunun formasını resmi internette satışa sunup çok kısa bir süre içinde hamlesini geri alırken 26 yaşındaki forvet de Instagram hesabından 'Before I Go / Ben gitmeden önce' şarkısıyla paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılılar, sosyal medyada bu durumu 'veda' olarak yorumlarken biraz da sitem etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki Galatasaray taraftarı bu duruma ne diyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın