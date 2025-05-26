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Galatasaraylılar Osimhen'in Veda İmasına Sitemli

Galatasaraylılar Osimhen'in Veda İmasına Sitemli

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.05.2025 - 21:00

Galatasaray'da hem yönetimin hem de taraftarın takımda kalması için büyük çaba sarf ettiği Victor Osimhen adım adım Suudi Arabistan'a gidiyor gibi. Al Hilal yıldız oyuncunun formasını resmi internette satışa sunup çok kısa bir süre içinde hamlesini geri alırken 26 yaşındaki forvet de Instagram hesabından 'Before I Go / Ben gitmeden önce' şarkısıyla paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılılar, sosyal medyada bu durumu 'veda' olarak yorumlarken biraz da sitem etti.

Al Hilal'i ve Osimhen'in paylaşımını bu içeriğimizde aktarmıştık 👇🏻

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Peki Galatasaray taraftarı bu duruma ne diyor?

Peki Galatasaray taraftarı bu duruma ne diyor?
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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