Sevgilisinin Fenerbahçe'ye Transferi İçin Voleybolu Bıraktı: Orro'nun Erkek Arkadaşından Sürpriz Karar
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferi Alessia Orro'nun erkek arkadaşı Matteo Picchio, sevgilisinin kariyeri için voleybol hayatını noktaladığını duyurdu. 26 yaşındaki oyuncu, Orro'nun Türkiye'de yaşayacak olmasında dolayı böyle bir karar aldığını belirtirken sarı-lacivertli kulüpte antrenörlük için staj yapacağını ifade etti.
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Fenerbahçe, Orro'yu kadrosuna katmıştı
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Orro'nun sevgilisi Matteo Picchio, aşkı için voleybol kariyerine nokta koydu
Picchio'nun kariyer planlamasına sosyal medyada yapılan yorumlardan birkaçı şöyle 😂
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