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Sevgilisinin Fenerbahçe'ye Transferi İçin Voleybolu Bıraktı: Orro'nun Erkek Arkadaşından Sürpriz Karar

Sevgilisinin Fenerbahçe'ye Transferi İçin Voleybolu Bıraktı: Orro'nun Erkek Arkadaşından Sürpriz Karar

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.05.2025 - 17:25

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferi Alessia Orro'nun erkek arkadaşı Matteo Picchio, sevgilisinin kariyeri için voleybol hayatını noktaladığını duyurdu. 26 yaşındaki oyuncu, Orro'nun Türkiye'de yaşayacak olmasında dolayı böyle bir karar aldığını belirtirken sarı-lacivertli kulüpte antrenörlük için staj yapacağını ifade etti.

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Fenerbahçe, Orro'yu kadrosuna katmıştı

Fenerbahçe, Orro'yu kadrosuna katmıştı

Sultanlar Ligi ve Avrupa'da bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon için oldukça güçlü isimlerle anlaşmıştı. Hande Baladın, Korneluk gibi yıldız isimlerle kadroya takviye yapan sarı-lacivertli ekip, Milano'nun kaptanı, 26 yaşındaki pasörü Orro'yu da renklerine bağlamıştı.

Orro'nun sevgilisi Matteo Picchio, aşkı için voleybol kariyerine nokta koydu

Orro'nun sevgilisi Matteo Picchio, aşkı için voleybol kariyerine nokta koydu

Volley News'e konuşan Picchio, Orro'nun transferi sebebiyle parkelere veda etme kararı aldığını şu sözlerle açıkladı:

'Alessia'yı takip etmek için Türkiye'ye gitmeye karar verdim. Bu yüzden voleybolu bırakmaya karar verdim. Onu bu macerada takip etmenin tek yolu buydu.

İstanbul'da bir takım bulmaya çalıştım, ama bunun mümkün olmadığı hemen anlaşıldı. Orada yabancı kuralı çok katı. Sahada oynayan değil, kadroda bulunan yabancıları sayıyorlar. Ayrıca yabancı oyuncuların lisans maliyetleri de çok yüksek.

Alessia'ya Fenerbahçe'nin teklifi gökten bir şimşek gibi geldi. Ondan önce, Milano'da devam etmeye ikna olmuştu ve ben de Monza'da oynamaktan son derece mutluydum. Hatta gelecek yıl için sözleşme yenilemeyi bile konuşmuştuk.

17 yaşımdan beri kafamda olan kişisel bir projeyi hızlandırma kararı aldım. Ben Spor Yönetimi ve Spor Bilimleri mezunuyum ve yüksek lisansımı bitirmek üzereyim. Hayalim her zaman atletik antrenör olmaktı. Voleybolun bu projeyi gerçekleştirmek için bir araç olduğunu düşünüyordum ama sonunda başka bir yoldan bu hedefe ulaşacağım. Eğitimimi tamamlayacağım ve ardından Türkiye'de bir staj yapacağım, büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin takımlarından birinde. Ayrıca 1-2 yüksek lisans programı yapmayı da düşünüyorum. Alessia bu konuyu Velasco ile konuştu o da bana dünyanın en iyileri olan Türk haltercilerle bazı kurslar yapmamı tavsiye etti. Bu kursları da kesinlikle yapacağım.'

Picchio'nun kariyer planlamasına sosyal medyada yapılan yorumlardan birkaçı şöyle 😂

Picchio'nun kariyer planlamasına sosyal medyada yapılan yorumlardan birkaçı şöyle 😂
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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