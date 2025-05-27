Sevgilisinin Fenerbahçe'ye Transferi İçin Voleybolu Bıraktı: Orro'nun Erkek Arkadaşından Sürpriz Karar

Volley News'e konuşan Picchio, Orro'nun transferi sebebiyle parkelere veda etme kararı aldığını şu sözlerle açıkladı:

'Alessia'yı takip etmek için Türkiye'ye gitmeye karar verdim. Bu yüzden voleybolu bırakmaya karar verdim. Onu bu macerada takip etmenin tek yolu buydu.

İstanbul'da bir takım bulmaya çalıştım, ama bunun mümkün olmadığı hemen anlaşıldı. Orada yabancı kuralı çok katı. Sahada oynayan değil, kadroda bulunan yabancıları sayıyorlar. Ayrıca yabancı oyuncuların lisans maliyetleri de çok yüksek.

Alessia'ya Fenerbahçe'nin teklifi gökten bir şimşek gibi geldi. Ondan önce, Milano'da devam etmeye ikna olmuştu ve ben de Monza'da oynamaktan son derece mutluydum. Hatta gelecek yıl için sözleşme yenilemeyi bile konuşmuştuk.

17 yaşımdan beri kafamda olan kişisel bir projeyi hızlandırma kararı aldım. Ben Spor Yönetimi ve Spor Bilimleri mezunuyum ve yüksek lisansımı bitirmek üzereyim. Hayalim her zaman atletik antrenör olmaktı. Voleybolun bu projeyi gerçekleştirmek için bir araç olduğunu düşünüyordum ama sonunda başka bir yoldan bu hedefe ulaşacağım. Eğitimimi tamamlayacağım ve ardından Türkiye'de bir staj yapacağım, büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin takımlarından birinde. Ayrıca 1-2 yüksek lisans programı yapmayı da düşünüyorum. Alessia bu konuyu Velasco ile konuştu o da bana dünyanın en iyileri olan Türk haltercilerle bazı kurslar yapmamı tavsiye etti. Bu kursları da kesinlikle yapacağım.'