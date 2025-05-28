onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
Fenerbahçe'nin Antrenörü Masiulis'ten Sıra Dışı Zafer Paylaşımı

Fenerbahçe'nin Antrenörü Masiulis'ten Sıra Dışı Zafer Paylaşımı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
28.05.2025 - 08:33

Fenerbahçe Beko’nun yardımcı antrenörü Tomas Masiulis'in EuroLeague kupasıyla verdiği çıplak poz sosyal medyada gündem oldu. Litvanyalı isim, aynı pozu 26 yıl önce oyuncuyken de vermiş.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe Beko'da başantrenör Saras'ın yardımcısı Tomas Masiulis, Euroleague kupasıyla çıplak poz verdi

Fenerbahçe Beko'da başantrenör Saras'ın yardımcısı Tomas Masiulis, Euroleague kupasıyla çıplak poz verdi

Sosyal medya hesabından bu kareyi paylaşan Masiulis, aynı pozu 26 yıl önce oyunculuk döneminde kazandığı Eurochallenge kupasıyla da vermiş.

Masiulis'in paylaşımı

Masiulis'in paylaşımı

Tecrübeli antrenör,  iki kareyi yan yana koydu ve “26 yıl önce - şimdi” notunu düştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
20
10
3
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın