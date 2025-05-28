Fenerbahçe'nin Antrenörü Masiulis'ten Sıra Dışı Zafer Paylaşımı
Fenerbahçe Beko’nun yardımcı antrenörü Tomas Masiulis'in EuroLeague kupasıyla verdiği çıplak poz sosyal medyada gündem oldu. Litvanyalı isim, aynı pozu 26 yıl önce oyuncuyken de vermiş.
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Fenerbahçe Beko'da başantrenör Saras'ın yardımcısı Tomas Masiulis, Euroleague kupasıyla çıplak poz verdi
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Masiulis'in paylaşımı
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