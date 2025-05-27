Shaktar Donetsk, Arda Turan'ı Resmen Açıkladı!

Ukrayna ekibi, 38 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Turan, yeni kulübündeki ilk açıklamasında 'Shakhtar’a katıldığım için gururluyum. Zengin bir geçmişe ve köklü geleneklere sahip harika bir kulüp. Avrupa genelinde tanınan, her maçı kazanma hedefiyle oynayan bir takım. Shakhtar taraftarlarına mutlu anlar yaşatmak istiyorum. Hem Ukrayna hem de Avrupa'da kupalar kazanmak için yüksek bir motivasyonumuz var.' ifadelerini kullandı.