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Shaktar Donetsk, Arda Turan'ı Resmen Açıkladı!

Shaktar Donetsk, Arda Turan'ı Resmen Açıkladı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.05.2025 - 22:29

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'daki teknik direktörlük görevine veda eden Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu. Turan, Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk ile resmi sözleşme imzaladı.

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Shakhtar Donetsk, teknik direktörlük görevine Arda Turan'ın getirildiğini açıkladı

Shakhtar Donetsk, teknik direktörlük görevine Arda Turan'ın getirildiğini açıkladı

Ukrayna ekibi, 38 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Turan, yeni kulübündeki ilk açıklamasında 'Shakhtar’a katıldığım için gururluyum. Zengin bir geçmişe ve köklü geleneklere sahip harika bir kulüp. Avrupa genelinde tanınan, her maçı kazanma hedefiyle oynayan bir takım. Shakhtar taraftarlarına mutlu anlar yaşatmak istiyorum. Hem Ukrayna hem de Avrupa'da kupalar kazanmak için yüksek bir motivasyonumuz var.' ifadelerini kullandı.

Turan, Instagram hesabını güncelledi

Turan, Instagram hesabını güncelledi

'Instagram biyografimden 'Sadece Galatasaray' ibaresini kaldırsam da, Galatasaray hep kalbimde. Bu değişmez.' dedi.

Turuncu-siyahlı kulübün "hoş geldin" paylaşımına yanıt verdi

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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