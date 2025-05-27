Shaktar Donetsk, Arda Turan'ı Resmen Açıkladı!
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'daki teknik direktörlük görevine veda eden Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu. Turan, Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk ile resmi sözleşme imzaladı.
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Shakhtar Donetsk, teknik direktörlük görevine Arda Turan'ın getirildiğini açıkladı
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Turan, Instagram hesabını güncelledi
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Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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