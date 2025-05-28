Satranç Ustası Magnus Carlsen'den Tartışma Yaratan F1 Açıklaması
Satranç dünyasının başarılı ismi Norveçli büyükusta Magnus Carlsen, Formula 1 hakkında dikkat çeken bir yorumda bulundu. Carlsen'in Formula 1'in en sıkıcı spor olduğunu dile getirdiği yorum, sosyal medyada spora düşkün olan kullanıcılar tarafından eleştirildi.
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Dünya satranç şampiyonu Magnus Carlsen, bu kez hamleleriyle değil F1'e dair yorumuyla gündeme geldi
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“Bence Formula 1 en sıkıcı spor. Sadece uzun süre boyunca bir daire etrafında dönüyorsunuz” dedi
Carlsen’in yorumuna yönelik sosyal medya paylaşımlarından birkaçı şöyle;
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