Satranç Ustası Magnus Carlsen'den Tartışma Yaratan F1 Açıklaması

Satranç dünyasının başarılı ismi Norveçli büyükusta Magnus Carlsen, Formula 1 hakkında dikkat çeken bir yorumda bulundu. Carlsen'in Formula 1'in en sıkıcı spor olduğunu dile getirdiği yorum, sosyal medyada spora düşkün olan kullanıcılar tarafından eleştirildi.