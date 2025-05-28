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Satranç Ustası Magnus Carlsen'den Tartışma Yaratan F1 Açıklaması

Satranç Ustası Magnus Carlsen'den Tartışma Yaratan F1 Açıklaması

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
28.05.2025 - 13:17

Satranç dünyasının başarılı ismi Norveçli büyükusta Magnus Carlsen, Formula 1 hakkında dikkat çeken bir yorumda bulundu. Carlsen'in Formula 1'in en sıkıcı spor olduğunu dile getirdiği yorum, sosyal medyada spora düşkün olan kullanıcılar tarafından eleştirildi.

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Dünya satranç şampiyonu Magnus Carlsen, bu kez hamleleriyle değil F1'e dair yorumuyla gündeme geldi

Dünya satranç şampiyonu Magnus Carlsen, bu kez hamleleriyle değil F1'e dair yorumuyla gündeme geldi

Norveçli büyükusta, yaptığı esprili değerlendirmeyle spor dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

“Bence Formula 1 en sıkıcı spor. Sadece uzun süre boyunca bir daire etrafında dönüyorsunuz” dedi

“Bence Formula 1 en sıkıcı spor. Sadece uzun süre boyunca bir daire etrafında dönüyorsunuz” dedi

Sosyal medyada bazı kullanıcılar Carlsen’in esprili yaklaşımına hak verirken bazı F1 tutkunları bu düşüncenin yanlış olduğunu dile getirdi.

Carlsen’in yorumuna yönelik sosyal medya paylaşımlarından birkaçı şöyle;

Carlsen’in yorumuna yönelik sosyal medya paylaşımlarından birkaçı şöyle;
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twitter.com
twitter.com
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twitter.com
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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