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Vakıfbank'ın Boskovic Duyurusu Voleybolseverleri İkiye Böldü

Vakıfbank'ın Boskovic Duyurusu Voleybolseverleri İkiye Böldü

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
28.05.2025 - 12:04

Sultanlar Ligi ekiplerinden Vakıfbank, tüm voleybol dünyasının merakla beklediği transferi resmiyete döktü. Sarı-siyahlı kulüp, Eczacıbaşı ile yollarını ayıran Tijana Boskovic'e imzayı attırdı. Yıldız voleybolcunun transfer duyurusu sosyal medyada olumlu olumsuz birçok yorumu beraberinde getirdi.

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Boskovic Vakıfbank formasını giydi, transfer duyurusu sosyal medyada gündem oldu

Boskovic Vakıfbank formasını giydi, transfer duyurusu sosyal medyada gündem oldu

2015-2016 sezonundan bu yana Eczacıbaşı'nın kadrosunda bulunan voleybol dünyasının yıldız isimlerinden Boskovic, kendi adına tarihi başarılara imza attığı kariyerine nokta koyma kararı almıştı. Sezon ortasında Vakıfbank ile anlaştığı ifade edilen 28 yaşındaki pasör çaprazı için beklenen resmi açıklama geldi, transferin duyurusu büyük dikkat çekti.

Vakıfbank'ın Boskovic duyurusu

Voleybolseverlerin duyura dair yorumlarından birkaçı

Voleybolseverlerin duyura dair yorumlarından birkaçı
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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