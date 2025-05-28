Vakıfbank'ın Boskovic Duyurusu Voleybolseverleri İkiye Böldü
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Boskovic Vakıfbank formasını giydi, transfer duyurusu sosyal medyada gündem oldu
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Vakıfbank'ın Boskovic duyurusu
Voleybolseverlerin duyura dair yorumlarından birkaçı
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Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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