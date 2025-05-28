Restoranda Patatese 600 TL Ödeyen Vatandaş Yabancı Misafirlerinin Şaşkınlığını Anlattı

Mevcut ekonomik durumu eleştiren Sarı, “Öyle bir noktaya geldik ki Türkiye’de şu anda bir kesim çok ciddi biçimde tüketiyor. Çünkü ranttan ve faizde ciddi getirisi var. Diğer yanda toplumun bir bölümü çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Gittiğim restoranda çevreme baktığımda artık eskisi gibi belli sayıda Türk göremiyorum.”