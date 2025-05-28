Restoranda Patatese 600 TL Ödeyen Vatandaş Yabancı Misafirlerinin Şaşkınlığını Anlattı
CNBC-e’de 'Sabah Notları' programına katılan finansal danışman Volkan Sarı, bir restoranda başından geçenleri anlattı. Patatese 600 TL verdiğini söyleyen Sarı, yabancı misafirlerinin bu duruma şok olduğunu dile getirdi. Sarı, ekonomiye dair eleştirilerde bulundu.
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“Sadece patatese 600 TL ödedim. 15 euroya Avrupa’da tüm yemeğin parası.”
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“Bir kesim çok ciddi biçimde tüketiyor Ranttan, faizden ciddi getirisi var.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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