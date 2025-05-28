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Restoranda Patatese 600 TL Ödeyen Vatandaş Yabancı Misafirlerinin Şaşkınlığını Anlattı

Restoranda Patatese 600 TL Ödeyen Vatandaş Yabancı Misafirlerinin Şaşkınlığını Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.05.2025 - 17:46

CNBC-e’de 'Sabah Notları' programına katılan finansal danışman Volkan Sarı, bir restoranda başından geçenleri anlattı. Patatese 600 TL verdiğini söyleyen Sarı, yabancı misafirlerinin bu duruma şok olduğunu dile getirdi. Sarı, ekonomiye dair eleştirilerde bulundu.

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“Sadece patatese 600 TL ödedim. 15 euroya Avrupa’da tüm yemeğin parası.”

“Sadece patatese 600 TL ödedim. 15 euroya Avrupa’da tüm yemeğin parası.”

Finansal danışman Volkan Sarı, CNBC-e’de yayınlanan 'Sabah Notları' programına katıldı. Fahiş fiyatlara değinen Sarı, restoranda yaşadığı şaşkınlığı anlattı. Yabancı misafirleriyle bir restorana giden Sarı, “Sadece etin yanına gelen patates için 600 TL ödedim, 15 euro ediyor. Siz Avrupa’da şu anda 15 euroya yemek yiyebiliyorsunuz. Yanımda yabancı konuğum vardı, onlar bile inanamadılar” dedi.

“Bir kesim çok ciddi biçimde tüketiyor Ranttan, faizden ciddi getirisi var.”

“Bir kesim çok ciddi biçimde tüketiyor Ranttan, faizden ciddi getirisi var.”

Mevcut ekonomik durumu eleştiren Sarı, “Öyle bir noktaya geldik ki Türkiye’de şu anda bir kesim çok ciddi biçimde tüketiyor. Çünkü ranttan ve faizde ciddi getirisi var. Diğer yanda toplumun bir bölümü çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Gittiğim restoranda çevreme baktığımda artık eskisi gibi belli sayıda Türk göremiyorum.”

Volkan Sarı'nın açıklamaları şöyle oldu👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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