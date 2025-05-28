Fillerini Kaybeden Bangladeş Türkiye’den Yardım İstedi
Yaban hayatı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Bangladeş, acil durum ilan etti. İnsan elleriyle yok edilen ormanlarının tahrip edildiğini belirten Bangladeş, Türkiye’den yardım istedi.
Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Danışmanı Syeda Rizwana Hasan, başkent Dakka’da Türkiye Büyükelçisi ile bir araya gelerek destek istedi. Görüşmede Bangladeş’in simgesi haline gelen fillerin trajik ölümlerinden bahsedildi.
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Bangladeş yaban hayatının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Ülke Türkiye ile yaptığı görüşmede desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti.
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Türkiye ve Bangladeş görüşmesi olumlu sonuçlandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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