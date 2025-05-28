Fillerini Kaybeden Bangladeş Türkiye’den Yardım İstedi

Ağaç türlerinin dikimi ve turizm stratejelerinin geliştirilmeye ihtiyacı olduklarını vurgulayan Rizwana, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) Dakka'daki ofisi aracılığıyla bu alandaki aktif rolüne dikkat çekti.

Her iki taraf da Türkiye’nin doğa temelli turizm konusundaki zengin deneyimlerinden faydalanarak Bangladeş’te sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi potansiyelini görüştü.

Görüşme, orman restorasyonu ve ekoturizm alanlarında anlamlı iş birliklerini hızla hayata geçirme yönünde ortak bir taahhütle sona erdi.