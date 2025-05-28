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Fillerini Kaybeden Bangladeş Türkiye’den Yardım İstedi

Fillerini Kaybeden Bangladeş Türkiye’den Yardım İstedi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.05.2025 - 12:54

Yaban hayatı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Bangladeş, acil durum ilan etti. İnsan elleriyle yok edilen ormanlarının tahrip edildiğini belirten Bangladeş, Türkiye’den yardım istedi. 

Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Danışmanı Syeda Rizwana Hasan, başkent Dakka’da Türkiye Büyükelçisi ile bir araya gelerek destek istedi. Görüşmede Bangladeş’in simgesi haline gelen fillerin trajik ölümlerinden bahsedildi.

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Bangladeş yaban hayatının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Ülke Türkiye ile yaptığı görüşmede desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

Bangladeş yaban hayatının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Ülke Türkiye ile yaptığı görüşmede desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

Bangladeş, habitat kaybı ve gıda yetersizliği nedeniyle yeni çözüm yolları arıyor. Son dönemde ülkenin simgesi haline gelen fillerin insan-yaban hayatı çatışması nedeniyle trajik şekilde öldüğü belirtildi. Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Danışmanı Syeda Rizwana Hasan, Bangladeş’in başkenti Dakka’da Türkiye Büyükelçisi Ramis Şen ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye’nin ekoloji uzmanlığından destek istendi. 

Ülkenin desteğe acil ihtiyacı olduğu belirtilen görüşmede Rizwana, trajik film ölümlerine değindi.

Türkiye ve Bangladeş görüşmesi olumlu sonuçlandı.

Türkiye ve Bangladeş görüşmesi olumlu sonuçlandı.

Ağaç türlerinin dikimi ve turizm stratejelerinin geliştirilmeye ihtiyacı olduklarını vurgulayan Rizwana, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) Dakka'daki ofisi aracılığıyla bu alandaki aktif rolüne dikkat çekti.

Her iki taraf da Türkiye’nin doğa temelli turizm konusundaki zengin deneyimlerinden faydalanarak Bangladeş’te sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi potansiyelini görüştü.

Görüşme, orman restorasyonu ve ekoturizm alanlarında anlamlı iş birliklerini hızla hayata geçirme yönünde ortak bir taahhütle sona erdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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