Kayyum atanan Papara’dan açıklama: Fonların akıbeti belli oldu

Milyonlarca vatandaşın kullandığı Papara’ya 27 Mayıs Salı günü operasyon düzenlendi. Aralarında Papara’nın sahibi olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı. Başta Papara olmak üzere 8 şirkete kayyum atandı. Yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya ise el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda operasyona dair şu ifadeleri kullanmıştı:

“MASAK raporlarında yapılan analizler sonucu 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 milyar 879 milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğu, bu hesaplarda toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı ve bu hesaplardan 4 farklı yasa dışı bahis sitesiyle ilişkili 5 kişiye ait kripto cüzdan hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.”