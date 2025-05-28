Kayyum Atanan Papara’dan Açıklama: Fonların Akıbeti Belli Oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis ve kumar soruşturması kapsamında Papara’ya inceleme kararı verdi. Papara Elektronik Para A.Ş.’ye başlatılan soruşturmada aralarında Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Öte yandan şirkete ise kayyum atandı. Papara’dan konuya dair açıklama geldi. Açıklamayla fonların akıbeti belli oldu.
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Papara'ya kayyum atandı, sahibi tutuklandı, varlıklara el konuldu.
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Kayyum atanan Papara’dan açıklama: Fonların akıbeti belli oldu
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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