onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Kayyum Atanan Papara’dan Açıklama: Fonların Akıbeti Belli Oldu

Kayyum Atanan Papara’dan Açıklama: Fonların Akıbeti Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.05.2025 - 12:15

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis ve kumar soruşturması kapsamında Papara’ya inceleme kararı verdi. Papara Elektronik Para A.Ş.’ye başlatılan soruşturmada aralarında Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Öte yandan şirkete ise kayyum atandı. Papara’dan konuya dair açıklama geldi. Açıklamayla fonların akıbeti belli oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Papara'ya kayyum atandı, sahibi tutuklandı, varlıklara el konuldu.

Papara'ya kayyum atandı, sahibi tutuklandı, varlıklara el konuldu.

Milyonlarca vatandaşın kullandığı Papara’ya 27 Mayıs Salı günü operasyon düzenlendi. Aralarında Papara’nın sahibi olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı. Başta Papara olmak üzere  8 şirkete kayyum atandı.  Yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya ise el konuldu. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda operasyona dair şu ifadeleri kullanmıştı:

“MASAK raporlarında yapılan analizler sonucu 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 milyar 879 milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğu, bu hesaplarda toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı ve bu hesaplardan 4 farklı yasa dışı bahis sitesiyle ilişkili 5 kişiye ait kripto cüzdan hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.”

Kayyum atanan Papara’dan açıklama: Fonların akıbeti belli oldu

Kayyum atanan Papara’dan açıklama: Fonların akıbeti belli oldu

'Kamuoyuna ve Değerli Kullanıcılarımıza,

Papara olarak finansal hizmetlerimize erişimde yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dileriz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan resmi açıklamada da belirtildiği üzere, ödeme işlemlerine geçici süreyle günlük limitler uygulanacaktır. Teknik geliştirmeler devam etmekte olup, kullanıcılarımız en kısa sürede bilgilendirilecektir.

6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. Kuruluşumuzun bankalardaki koruma fonları kontrol edilmiş olup herhangi bir soruna rastlanmamıştır.

Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa sürede tüm hizmetlerimize eksiksiz şekilde ulaşabilmeniz için çalıştığımızı bilmenizi isteriz.

Saygılarımızla.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın