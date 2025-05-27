Yasa Dışı Bahis Operasyonu ile Kayyum Atanan Papara, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Resmi Sponsoru

Murat Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Papara sadece Trabzonspor’un değil, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de RESMİ sponsoru. Papara, Galatasaray’a sponsor değil, sadece statta locası var” yazdı.

İşte Murat Ağırel’in yazdıkları:

“Papara sadece Trabzonspor’un değil, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de RESMİ sponsoru.

Papara, Galatasaray’a sponsor değil, sadece statta locası var.

MASAK raporlarında yasadışı bahisle bağlantılı elektronik ödeme sistemleri ayrıntılarıyla yazılı.

Ben “Kirli Çark” kitabımda bunları ifşa ettim, yazdım, anlattım.

Sonuç? Uydurma bir suçlamayla gözaltına alındım.

Bugün başlatılan soruşturma EVET, çok önemli ama ne yazık ki geç kalındı.

Bu yapılar büyüdü, sponsorluklarla güven kazandılar, milyonlarca kullanıcıya ulaştılar.

Dolandırıcı, yasadışı bahisçi, sahtekar…

Hepsi bu sistemleri ve bu sistemin yarattığı boşlukları kullandı.

Papara, Payfix gibi Maldopay, PAYCO, Jeton, CMT Cüzdan, Envoysoft…

Onlarca elektronik ödeme sistemi var ve halen aktifler.”