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Yasa Dışı Bahis Operasyonu ile Kayyum Atanan Papara, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Resmi Sponsoru

Yasa Dışı Bahis Operasyonu ile Kayyum Atanan Papara, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Resmi Sponsoru

Trabzon Fenerbahçe Beşiktaş
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.05.2025 - 15:33 Son Güncelleme: 27.05.2025 - 16:17

Bu sabah yapılan operasyonla Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonla sahibi Ahmed Faruk Karslı ve 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şirkete ise TMSF'nin kayyum olarak atandığı bildirildi.

2024 yılında Brand Finance Türkiye tarafından “Türkiye'nin En Değerli Markaları-125” listesinde yer alan Papara, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un sponsoru, Galatasaray’ın da stadında locası var.

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Yasa dışı bahis kapsamında Papara’ya operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şirket sahibi ve 12 kişi gözaltına alındı, şirkete de kayyum atandı.

Yasa dışı bahis kapsamında Papara’ya operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şirket sahibi ve 12 kişi gözaltına alındı, şirkete de kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında Papara Elektronik Para A.Ş.'nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği, kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı görülerek, soruşturma kapsamında bu sabah saat 05:00 sıralarında 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı, kararı verildi. 

Soruşturma kapsamında örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı. 

El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere alınan İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği kararı ile TMSF kayyum olarak atandı.

2024 yılında en değerli markalar listesine de giren Papara futbol takımlarının sponsoru.

2024 yılında en değerli markalar listesine de giren Papara futbol takımlarının sponsoru.

Dünyanın önde gelen FinTech topluluklarından Finovate tarafından düzenlenen 2022 Finovate Awards’ta “En İyi Mobil Ödeme Çözümü” seçilen Papara, 2024 yılında Brand Finance Türkiye tarafından “Türkiye'nin En Değerli Markaları-125” listesinde gösterilmişti. 

Şirket, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin sponsoru, Galatasaray stadında da locası var.

Gazeteci Murat Ağırel, bu operasyonun geç kaldığını yazdı.

Gazeteci Murat Ağırel, bu operasyonun geç kaldığını yazdı.

Murat Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Papara sadece Trabzonspor’un değil, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de RESMİ sponsoru. Papara, Galatasaray’a sponsor değil, sadece statta locası var” yazdı. 

İşte Murat Ağırel’in yazdıkları: 

“Papara sadece Trabzonspor’un değil, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de RESMİ sponsoru.

Papara, Galatasaray’a sponsor değil, sadece statta locası var.

MASAK raporlarında yasadışı bahisle bağlantılı elektronik ödeme sistemleri ayrıntılarıyla yazılı.

Ben “Kirli Çark” kitabımda bunları ifşa ettim, yazdım, anlattım.

Sonuç? Uydurma bir suçlamayla gözaltına alındım.

Bugün başlatılan soruşturma EVET, çok önemli ama ne yazık ki geç kalındı.

Bu yapılar büyüdü, sponsorluklarla güven kazandılar, milyonlarca kullanıcıya ulaştılar.

Dolandırıcı, yasadışı bahisçi, sahtekar…

Hepsi bu sistemleri ve bu sistemin yarattığı boşlukları kullandı.

Papara, Payfix gibi Maldopay, PAYCO, Jeton, CMT Cüzdan, Envoysoft…

Onlarca elektronik ödeme sistemi var ve halen aktifler.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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