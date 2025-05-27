Yasa Dışı Bahis Operasyonu ile Kayyum Atanan Papara, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Resmi Sponsoru
Bu sabah yapılan operasyonla Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonla sahibi Ahmed Faruk Karslı ve 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şirkete ise TMSF'nin kayyum olarak atandığı bildirildi.
2024 yılında Brand Finance Türkiye tarafından “Türkiye'nin En Değerli Markaları-125” listesinde yer alan Papara, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un sponsoru, Galatasaray’ın da stadında locası var.
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Yasa dışı bahis kapsamında Papara’ya operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şirket sahibi ve 12 kişi gözaltına alındı, şirkete de kayyum atandı.
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2024 yılında en değerli markalar listesine de giren Papara futbol takımlarının sponsoru.
Gazeteci Murat Ağırel, bu operasyonun geç kaldığını yazdı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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