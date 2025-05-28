İstanbul Barajlarında Son Durum: İSKİ Verileriyle Barajlarda Doluluk Oranı
Haziran ayına giriş yapılırken başta İstanbul olmak üzere Türkiye'ye yaz gelmedi. Haftaya sağanak yağışla başlayan megakent İstanbul için yeniden yağış uyarısı yapıldı. Geçen senelerde İstanbul barajları dip seviyeyi görürken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü barajlardaki doluluk oranını açıkladı. İşte İSKİ verileriyle barajlarda doluluk oranı.
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İstanbul barajları geçen sene dip seviyeyi görmüştü.
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İstanbul barajlarında son durum: İSKİ verileriyle barajlarda doluluk oranı.
28 Mayıs 2025 İSKİ İstanbul Baraj Verileri
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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