İstanbul barajlarında son durum: İSKİ verileriyle barajlarda doluluk oranı.

Geçen senelerde İstanbulluya korku yaşatan barajlar için yetkililer ve kurumlar art arda tasarruf çağrıları yapmıştı. Bu sene aynı korku ve susuzluk tehlikesinin yaşanıp yaşanmayacağı merakları artırdı.

Haziran ayına az bir süre kala başta İstanbul olmak üzere Türkiye geneline henüz yaz gelmedi. Ülke genelinde sağanak yağışlar devam ederken meteorolojiden yeni yağış uyarıları geldi. Peki İstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ İstanbul baraj verilerini açıkladı.

Buna göre İstanbul barajlarında doluluk oranı 28 Mayıs 2025 Çarşamba yüzde 77.18 oldu.