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İstanbul Barajlarında Son Durum: İSKİ Verileriyle Barajlarda Doluluk Oranı

İstanbul Barajlarında Son Durum: İSKİ Verileriyle Barajlarda Doluluk Oranı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.05.2025 - 11:59

Haziran ayına giriş yapılırken başta İstanbul olmak üzere Türkiye'ye yaz gelmedi. Haftaya sağanak yağışla başlayan megakent İstanbul için yeniden yağış uyarısı yapıldı. Geçen senelerde İstanbul barajları dip seviyeyi görürken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü barajlardaki doluluk oranını açıkladı. İşte İSKİ verileriyle barajlarda doluluk oranı.

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İstanbul barajları geçen sene dip seviyeyi görmüştü.

İstanbul barajları geçen sene dip seviyeyi görmüştü.

16 milyonu aşkın nüfusa sahip İstanbul'da barajlar su ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalıyor. Bunun üzerine bir de yağışsız geçen mevsimler eklenince İstanbul için alarm seviyesi yükseltiliyor. Geçen senelerde megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı alarm seviyesine geçiş yapmıştı. Yüzde 16'lara kadar düşen barajlar için İstanbullulara su tasarrufu çağrısı yapılmıştı.

İstanbul barajlarında son durum: İSKİ verileriyle barajlarda doluluk oranı.

İstanbul barajlarında son durum: İSKİ verileriyle barajlarda doluluk oranı.

Geçen senelerde İstanbulluya korku yaşatan barajlar için yetkililer ve kurumlar art arda tasarruf çağrıları yapmıştı. Bu sene aynı korku ve susuzluk tehlikesinin yaşanıp yaşanmayacağı merakları artırdı. 

Haziran ayına az bir süre kala başta İstanbul olmak üzere Türkiye geneline henüz yaz gelmedi. Ülke genelinde sağanak yağışlar devam ederken meteorolojiden yeni yağış uyarıları geldi. Peki İstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ İstanbul baraj verilerini açıkladı. 

Buna göre İstanbul barajlarında doluluk oranı 28 Mayıs 2025 Çarşamba yüzde 77.18 oldu.

28 Mayıs 2025 İSKİ İstanbul Baraj Verileri

28 Mayıs 2025 İSKİ İstanbul Baraj Verileri

İstanbul barajlarındaki doluluk oranları İSKİ'nin internet sitesinde grafiklerle yer aldı. İşte o veriler👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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