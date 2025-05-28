Schengen Vizesi Randevusu Karaborsaya Düştü: 45 Bin TL’ye Vize Garantisiz Schengen Vizesi Randevusu!
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/vize-randevu...
Türk vatandaşlarının Schengen vizesi krizi artarak devam ediyor. Almanya ve İtalya başta olmak üzere birçok ülkeden değil vize, o vizenin randevusunu bile almak imkansız hale geldi. Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre; yetkisiz aracı firmalar, toptan aldıkları randevuları vatandaşlara karaborsa tarifesiyle satmaya başladı. O da sadece randevu, vize almanın garantisi yok!
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Schengen vizesi sorunsalı bitmiyor, vatandaşlar vize almayı geçti, vize görüşmesi için randevu bile bulamıyor.
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Resmi hizmet bedeli 45 Euro, karaborsada 45 bin TL!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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