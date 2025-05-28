Schengen Vizesi Randevusu Karaborsaya Düştü: 45 Bin TL’ye Vize Garantisiz Schengen Vizesi Randevusu!

Türk vatandaşlarının Schengen vizesi krizi artarak devam ediyor. Almanya ve İtalya başta olmak üzere birçok ülkeden değil vize, o vizenin randevusunu bile almak imkansız hale geldi. Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre; yetkisiz aracı firmalar, toptan aldıkları randevuları vatandaşlara karaborsa tarifesiyle satmaya başladı. O da sadece randevu, vize almanın garantisi yok!