Schengen Vizesi Karaborsaya Düştü: Vize Şirketi iData Hakkında Skandal iddialar!

iData’nın, tur şirketlerinin vatandaşları mağdur eden bu uygulamasına göz yumduğu ve önlemek için herhangi bir işlem yapmadığı iddia ediliyor.

Tur şirketlerini bir şekilde aşıp zar zor vize randevusu alan vatandaşların başvuruları ise uzun süre bekletiliyor. Başvurusu 6 ay kadar bekletilenler bile var.