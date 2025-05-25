Schengen Vizesi Karaborsaya Düştü: Vize Şirketi iData Hakkında Skandal iddialar!
Türk vatandaşlarının İtalya ve Almanya vizesi alabilmesi için iData şirketi tek yetkili konumunda. Geçtiğimiz yıl tamamı Hindistan merkezli BLS International tarafından satın alınan iData’nın vize işlemleri için skandal iddialar ortaya atıldı.
Zam Haber’in paylaşımına göre, tur şirketleri iData ile anlaşarak tüm vize randevularını alıyor. Zar zor randevu bulan bireysel vatandaşların işlemleri ise uzun süre gerçekleştirilmiyor. Ayrıca iData geri ödemesi gereken bazı ücretleri de ödemiyor.
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Türkiye’den Avrupa’ya gitmek için Schengen vizesi almak artık neredeyse imkansıza yakın.
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Zam Haber isimli sosyal medya hesabının paylaşımına göre, şirketin sağladığı vize randevularını tur şirketleri toplu olarak alıyor.
Öğrenciler de mağdur oldu.
iData için skandal iddialara sosyal medyadaki tepkiler ise şöyle 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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