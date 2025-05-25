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Schengen Vizesi Karaborsaya Düştü: Vize Şirketi iData Hakkında Skandal iddialar!

Schengen Vizesi Karaborsaya Düştü: Vize Şirketi iData Hakkında Skandal iddialar!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.05.2025 - 11:28

Türk vatandaşlarının İtalya ve Almanya vizesi alabilmesi için iData şirketi tek yetkili konumunda. Geçtiğimiz yıl tamamı Hindistan merkezli BLS International tarafından satın alınan iData’nın vize işlemleri için skandal iddialar ortaya atıldı.

Zam Haber’in paylaşımına göre, tur şirketleri iData ile anlaşarak tüm vize randevularını alıyor. Zar zor randevu bulan bireysel vatandaşların işlemleri ise uzun süre gerçekleştirilmiyor. Ayrıca iData geri ödemesi gereken bazı ücretleri de ödemiyor.

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Türkiye’den Avrupa’ya gitmek için Schengen vizesi almak artık neredeyse imkansıza yakın.

Türkiye’den Avrupa’ya gitmek için Schengen vizesi almak artık neredeyse imkansıza yakın.

Avrupa ülkelerinin vize randevusunu almak bile çok zor. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Komisyonu’nun yayınladığı Türkiye raporunda da vize konusuna değinilmiş ve üye ülkelere Türkiye için vize çalışmalarının artırılması tavsiye edilmişti.

Almanya ve İtalya vizeleri için aracı firma olan iData’nın da adı skandallarla anılıyor.

Zam Haber isimli sosyal medya hesabının paylaşımına göre, şirketin sağladığı vize randevularını tur şirketleri toplu olarak alıyor.

Zam Haber isimli sosyal medya hesabının paylaşımına göre, şirketin sağladığı vize randevularını tur şirketleri toplu olarak alıyor.

iData’nın, tur şirketlerinin vatandaşları mağdur eden bu uygulamasına göz yumduğu ve önlemek için herhangi bir işlem yapmadığı iddia ediliyor.

Tur şirketlerini bir şekilde aşıp zar zor vize randevusu alan vatandaşların başvuruları ise uzun süre bekletiliyor. Başvurusu 6 ay kadar bekletilenler bile var.

Öğrenciler de mağdur oldu.

Öğrenciler de mağdur oldu.

iData’dan randevu alamayan öğrenciler eğitimlerine ara vermek zorunda kalıyor. Ayrıca aile birleşimi için de bekleyen vatandaşlar düğünlerini ertelemek zorunda kalıyor.

iData’nın, SMS ve kargo gibi ek hizmetlerden alınan ücretlerin iadesini de yapmadığı ortaya çıktı.

iData için skandal iddialara sosyal medyadaki tepkiler ise şöyle 👇

iData için skandal iddialara sosyal medyadaki tepkiler ise şöyle 👇
twitter.com

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twitter.com
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'İnanılır gibi değil, resmen karaborsada bizzat ücretsiz olan bebek vizesine 450 euro isteyen oldu, şaşkınım. Devletin acilen müdehale etmesi gerekiyor. Bu kadar standart bir hizmetin maç biletine dönüşmesi, bu kontrolsüzlük inanılmaz.'

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'iData bize her fırsatta parmak sallayan Hindistan’a satıldı. Sayısız insanımızın nereye neden gittikleri, hangi eğitimleri alıp, hangi projelerde çalıştıkları, adres bilgileri gibi kritik bilgiler, Yunanistan’a bir hamle yaparsa Türkiye’yi vururum diyen Hindistan’ın elinde.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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