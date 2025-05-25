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Ekrem İmamoğlu Hakkındaki İddialar Trabzonlulara Soruldu: "Kendim Yolsuzluk Yaparım Onun Yapacağına İnanmam"

Ekrem İmamoğlu Hakkındaki İddialar Trabzonlulara Soruldu: "Kendim Yolsuzluk Yaparım Onun Yapacağına İnanmam"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.05.2025 - 10:08 Son Güncelleme: 25.05.2025 - 11:11

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklamış, ardından kendisi için sular durulmak bilmemişti. İlk önce diplomasının iptal edilmesinin hemen ardından 19 Mart günü gözaltına alınmış, gözaltı sürecinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kendisi 23 Mart'tan bu yana tutuklu yargılanıyor.

Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialar kendi hemşehrilerine soruldu. İmamoğlu'nu çocukluğundan beri tanıyan vatandaşlar, süreç hakkındaki yorumlarını paylaştı.

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Bir vatandaş İmamoğlu'nun çocukluğundan beri varlıklı olduğunu, paraya hiç ihtiyaç duymadığını belirterek "Kendim yaparım onun yaptığına inanmam" dedi.

Bir vatandaş İmamoğlu'nun çocukluğundan beri varlıklı olduğunu, paraya hiç ihtiyaç duymadığını belirterek "Kendim yaparım onun yaptığına inanmam" dedi.

Bazıları ise diploma konusundan bahsetti. Yıllardır diploması ile görev yaparken, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamasının ardından diplomasının iptal edilmiş olmasına dikkat çekti. Ayrıca 'gizli tanık' meselesine de değinen vatandaşlar, bu durumu çok tehlikeli bulduklarını belirtti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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