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Boğaziçi Köprüsü'ne Pankart Asan Mahmut Tanal Kendisine Selam Veren Bir Aracı Kovaladı

Boğaziçi Köprüsü'ne Pankart Asan Mahmut Tanal Kendisine Selam Veren Bir Aracı Kovaladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.05.2025 - 09:49

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Geçtiğimiz gün CHP Milletvekilleri 'Baktığınız her yerde onu göreceksiniz' diyerek Boğaziçi köprüsüne 'Free İmamoğlu' yazılı poster asmışlardı. Özgür Özel'in aşağıdan izlediği o anlara halk alkışlarla destek olmuştu. Bu eylemin ardından, pankartı asan milletvekilleri hakkında soruşturma başlatıldı. 

O milletvekilleri arasında Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da vardı. Geçen araçları selamlayan Mahmut Tanal, kendisine selam veren bir gencin arabasını kovaladı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecinde en öne çıkan isimlerden biri Mahmut Tanal oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecinde en öne çıkan isimlerden biri Mahmut Tanal oldu.

Daha önce de pek çok eylemde, yaptığı hareketlerle halka desteğini esirgemeyen Mahmut Tanal bu süreçte, özellikle gençlerin oldukça dikkatini çekti. Gençlerin bu ilgilisini boşa çıkarmayan Tanal, her eylemde başrolde yer almaya, elinden gelenin fazlasını yapmaya başladı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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