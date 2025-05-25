Boğaziçi Köprüsü'ne Pankart Asan Mahmut Tanal Kendisine Selam Veren Bir Aracı Kovaladı

Geçtiğimiz gün CHP Milletvekilleri 'Baktığınız her yerde onu göreceksiniz' diyerek Boğaziçi köprüsüne 'Free İmamoğlu' yazılı poster asmışlardı. Özgür Özel'in aşağıdan izlediği o anlara halk alkışlarla destek olmuştu. Bu eylemin ardından, pankartı asan milletvekilleri hakkında soruşturma başlatıldı.

O milletvekilleri arasında Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da vardı. Geçen araçları selamlayan Mahmut Tanal, kendisine selam veren bir gencin arabasını kovaladı.