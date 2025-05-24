Toplantıdaki Dövizler Gündem Olmuştu: CHP Milletvekilleri Boğaziçi Köprüsü’ne “Free İmamoğlu” Pankartı Astı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ev sahipliği yaptığı ve İstanbul'da gerçekleştirilen Sosyalist Enternasyonal toplantısı, 81 farklı ülkeden gelen 89 parti ile birlikte düzenlendi. Bu toplantıda, 19 Mart operasyonu sonucunda tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü için bir çağrı yapıldı. Toplantıya katılanlar, 'Free İmamoğlu' yazılı dövizlerle fotoğraf çektirdi.

Gündem olan o pozun ardından aynı yazının bulunduğu pankart CHP Milletvekilleri tarafından Boğaziçi Köprüsü'ne asıldı. Vekillerin bu eylemi, vatandaşlar tarafından alkışlarla desteklendi.