Toplantıdaki Dövizler Gündem Olmuştu: CHP Milletvekilleri Boğaziçi Köprüsü’ne “Free İmamoğlu” Pankartı Astı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ev sahipliği yaptığı ve İstanbul'da gerçekleştirilen Sosyalist Enternasyonal toplantısı, 81 farklı ülkeden gelen 89 parti ile birlikte düzenlendi. Bu toplantıda, 19 Mart operasyonu sonucunda tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü için bir çağrı yapıldı. Toplantıya katılanlar, 'Free İmamoğlu' yazılı dövizlerle fotoğraf çektirdi.
Gündem olan o pozun ardından aynı yazının bulunduğu pankart CHP Milletvekilleri tarafından Boğaziçi Köprüsü'ne asıldı. Vekillerin bu eylemi, vatandaşlar tarafından alkışlarla desteklendi.
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O anlar milletvekilleri tarafından da kaydedildi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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