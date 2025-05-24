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Toplantıdaki Dövizler Gündem Olmuştu: CHP Milletvekilleri Boğaziçi Köprüsü’ne “Free İmamoğlu” Pankartı Astı

Toplantıdaki Dövizler Gündem Olmuştu: CHP Milletvekilleri Boğaziçi Köprüsü’ne “Free İmamoğlu” Pankartı Astı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.05.2025 - 20:27 Son Güncelleme: 24.05.2025 - 20:41

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin ev sahipliği yaptığı ve İstanbul'da gerçekleştirilen Sosyalist Enternasyonal toplantısı, 81 farklı ülkeden gelen 89 parti ile birlikte düzenlendi. Bu toplantıda, 19 Mart operasyonu sonucunda tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü için bir çağrı yapıldı. Toplantıya katılanlar, 'Free İmamoğlu' yazılı dövizlerle fotoğraf çektirdi.

Gündem olan o pozun ardından aynı yazının bulunduğu pankart CHP Milletvekilleri tarafından Boğaziçi Köprüsü'ne asıldı. Vekillerin bu eylemi, vatandaşlar tarafından alkışlarla desteklendi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

O anlar milletvekilleri tarafından da kaydedildi.

O anlar milletvekilleri tarafından da kaydedildi.

Özgür Özel, o eylemi, “Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun afişlerini ve pankartlarını yasaklayan darbecilere cevabımızdır: Bu daha başlangıç mücadeleye devam!” sözleriyle duyurdu.

Posteri asanlardan biri olan Mahmut Tanal da Türkiye'ye selam gönderdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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