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DEM Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan 'Free İmamoğlu' Dövizi Açıklaması

DEM Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan 'Free İmamoğlu' Dövizi Açıklaması

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.05.2025 - 19:02 Son Güncelleme: 24.05.2025 - 19:04

CHP'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal toplantısına 81 ülkeden 89 parti katıldı. Toplantıda, 19 Mart operasyonunda tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için özgürlük çağrısı yapıldı. Katılımcılar 'Free İmamoğlu' dövizleriyle poz verirken, sosyal medyada DEM Partililerin bu dövizleri kaldırmadığı yönünde başlatılan iddialara ilgili vekillerden sert yanıtlar geldi.

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları aile fotoğrafında söz konusu dövizi kaldırdı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları aile fotoğrafında söz konusu dövizi kaldırdı.

Sezai Temelli, dövizler için 'Neden kaldırmayalım? Masamızda yoktu' şeklinde yaptığı açıklamayı Tülay Hatimoğulları'nın dövizi kaldırırken çekilmiş fotoğrafları da destekledi. Hatimoğulları da konuyla ilgili konuştu.

Hatimoğulları, Ekrem İmamoğlu konusunda "Tutumumuz net" dedi.

Hatimoğulları, Ekrem İmamoğlu konusunda "Tutumumuz net" dedi.

Hatimoğulları aile fotoğrafından önce söz konusu tartışmayla ilgili açıklama yaptı. Hatimoğulları, 'Parti olarak hem eş başkanlık düzeyinde, hem de bütün temsilcilerimiz, bütün milletvekillerimiz ve aynı zamanda yerel örgütlerimiz de dahil bu konuda çok net bir tutum ortaya koydu. Bugün üçüncü kezdir belediyelerine kayyım atanmış bir siyasi partiyiz. Kayyım atamanın, seçilmişlerin gözaltına alınmasının, tutuklanmasının ne anlama geldiğini en çok bilen siyasi partiyiz ve bu anlamıyla en çok bu konuda acısını çekmiş bir siyasi partiyiz.' dedi.

"Sayımız fazla dosya azdı"

"Sayımız fazla dosya azdı"

Tülay Hatimoğulları, fotoğrafa yansıyan anlar için de şu ifadeleri kullandı:

'Bugün olan şey çok net olarak şuydu. Sayımız biraz fazlaydı oturduğumuz sırada. Ve birkaç sandalye daha eklenmiş oldu. Dolayısıyla masaya bırakılan dosya sayısı azdı. Dolayısıyla da Sayın İmamoğlu'nun fotoğrafları azdı. Benim hemen yanımda duran her iki arkadaşım da, hem Ceylan vekilimiz, hem de yanı başımda duran Ebru Günay arkadaşımızın önünde dosya vardı. Ebru arkadaşım dosyayı açarken zorlandığı için ben ona yardım edip fotoğrafı vermiş oldum. Elbette ki ben de taşıyabilirdim. Her iki arkadaşım taşıdı.'

"Basın emekçileri kınamalarımızı görmüyor"

"Basın emekçileri kınamalarımızı görmüyor"

Tülay Hatimoğulları, basının tutumunu eleştirerek 'Daha dünkü konuşmamda Sayın İmamoğlu'nun tutuklanması, arkadaşlarının tutuklanması ve İBB üzerinde gerçekleşen operasyonları kınadık. Bütün bunların hiçbirini görmeyen basın emekçilerinin bir kısmının bugünkü bu teknik sebeple gerçekleşmiş olayın üzerine gidilmesini doğru bulmuyorum.' dedi.

"Demokrasi olmadan barış olmaz"

"Demokrasi olmadan barış olmaz"

Tülay Hatimoğulları, kamuoyuna da demokrasi ve barış konusundaki tutumlarıyla ilgili güvence verdi: 

'Şundan da bütün Türkiye kamuoyu çok net emin olsun ki DEM Parti olarak bizler barış sürecinin demokratik bir zeminde gelişmesi için ısrarımızı ve mücadelemizi sürdüreceğiz. Demokrasisiz barış olmaz. İnsan hakları ihlalinin, gözaltıların, tutuklamaların, seçilmişlere yapılan operasyonlar ve tutuklamalar devam ettiği sürece bizler kalıcı bir barışı tesis edemeyeceğimizin gayet farkında olan bir bilince sahibiz.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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