DEM Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan 'Free İmamoğlu' Dövizi Açıklaması

Tülay Hatimoğulları, fotoğrafa yansıyan anlar için de şu ifadeleri kullandı:

'Bugün olan şey çok net olarak şuydu. Sayımız biraz fazlaydı oturduğumuz sırada. Ve birkaç sandalye daha eklenmiş oldu. Dolayısıyla masaya bırakılan dosya sayısı azdı. Dolayısıyla da Sayın İmamoğlu'nun fotoğrafları azdı. Benim hemen yanımda duran her iki arkadaşım da, hem Ceylan vekilimiz, hem de yanı başımda duran Ebru Günay arkadaşımızın önünde dosya vardı. Ebru arkadaşım dosyayı açarken zorlandığı için ben ona yardım edip fotoğrafı vermiş oldum. Elbette ki ben de taşıyabilirdim. Her iki arkadaşım taşıdı.'