DEM Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan 'Free İmamoğlu' Dövizi Açıklaması
CHP'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal toplantısına 81 ülkeden 89 parti katıldı. Toplantıda, 19 Mart operasyonunda tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için özgürlük çağrısı yapıldı. Katılımcılar 'Free İmamoğlu' dövizleriyle poz verirken, sosyal medyada DEM Partililerin bu dövizleri kaldırmadığı yönünde başlatılan iddialara ilgili vekillerden sert yanıtlar geldi.
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları aile fotoğrafında söz konusu dövizi kaldırdı.
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Hatimoğulları, Ekrem İmamoğlu konusunda "Tutumumuz net" dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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