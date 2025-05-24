Taş Ocağı Gibi Böbrek: Bir Hastanın İki Böbreğinden 300'ün Üzerinde Taş Çıktı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şiddetli böbrek ağrısıyla hastaneye başvuran oto elektrik ustası Ahmet Yarba'nın her iki böbreğinde çok sayıda taş olduğunu tespit edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Mehmet Ezer, böyle bir vaka ile ilk kez karşılaştıklarını belirterek, şunları söyledi:
Ameliyatın yaklaşık 4 saat sürdüğünü dile getiren Dr. Ezer, son olarak şunları belirtti:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
bu adam bu kadar böbrek taşı ile nasıl yaşamış... bilenler bilir nohut kadar bir tanesi bile çok ağrılı ve acılıdır
İki katlı taştan ev yaparsın bununla a.mk:)
Adam ekmeğini taştan çıkartmış anlaşılan :)