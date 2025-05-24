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Taş Ocağı Gibi Böbrek: Bir Hastanın İki Böbreğinden 300'ün Üzerinde Taş Çıktı

Taş Ocağı Gibi Böbrek: Bir Hastanın İki Böbreğinden 300'ün Üzerinde Taş Çıktı

Kars Ameliyat
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
24.05.2025 - 15:51

Kars'ta gerçekleştirilen ve 4 saat süren ameliyat doktorları şoke etti. Bir hastanın iki böbreğinden toplam 300’ün üzerinde taş çıkarıldı. Üroloji uzmanları böyle bir vaka ile ilk kez karşılaştıklarını söyledi.

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Şiddetli böbrek ağrısıyla hastaneye başvuran oto elektrik ustası Ahmet Yarba'nın her iki böbreğinde çok sayıda taş olduğunu tespit edildi.

Şiddetli böbrek ağrısıyla hastaneye başvuran oto elektrik ustası Ahmet Yarba'nın her iki böbreğinde çok sayıda taş olduğunu tespit edildi.

Yapılan ameliyatta Yarba'nın iki böbreğinden irili ufaklı 300'ün üzerinde taş çıktı. Böbreğinden çıkan taşları gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşayan hasta Yarba 'hatırası var' diyerek taşları evine götürdü.

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Mehmet Ezer, böyle bir vaka ile ilk kez karşılaştıklarını belirterek, şunları söyledi:

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Mehmet Ezer, böyle bir vaka ile ilk kez karşılaştıklarını belirterek, şunları söyledi:

'Büyük olanları parçalayarak çıkardık, küçük olanları da tek tek toplamaya çalıştık. Kaç tane taş çıkardık, saymak için bakarken 300'e kadar sayabildik. 300'den fazla miktarda taşı tek seferde bir hastadan çıkarmış olduk. Hastalarımızın su tüketimi yeterli miktarda değil, genel olarak ve çok fazla et tüketiliyor, su yerine de genellikle çay içiliyor. Birçok şeyi de tuzlu olarak tüketme alışkanlığımız var.Bu sebeple taş hastalığını diğer bölgelere nazaran sık görüyoruz. Ama eğer hastalar daha erken dönemlerde fark ederlerse daha küçük taşları daha erken dönemde tedavi etme şansımız oluyor. Bu hastamızda muhtemelen bir genetik yatkınlık da olduğundan her iki böbreği de taşlarla doluydu ve bir tarafında toplamda boyutu 5 santimi aşan yüzlerce taştan oluşan bir taş birikimi vardı.Türkiye'de diyalize giren hastaların önemli kısmı böbrek taşı hastalığına bağlı olarak böbrek fonksiyonlarını kaybetmiş durumdalar maalesef.'

Ameliyatın yaklaşık 4 saat sürdüğünü dile getiren Dr. Ezer, son olarak şunları belirtti:

Ameliyatın yaklaşık 4 saat sürdüğünü dile getiren Dr. Ezer, son olarak şunları belirtti:

'Önce bir tarafı temizledik, çok zahmetli olacak diye esas büyük olanı sona bıraktık. Bir seansta bir tarafı temizledikten sonra araya bir süre koyduk, hasta iyileşti. İkinci seansta da 5 santimlik olan taş kısmını boşalttık. Tek tek taşları toplamak yaklaşık 4 saate yakın süren zorlu, çetin ameliyat oldu. Bu büyüklükte bir taş görüyorsak genellikle bu taşlar tek parça halinde olur. Biz onları kırarak küçültürüz. Boncuk tanesi gibi küçük yüzlerce taşı bir arada görmek bizim için de deneyim oldu.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Kudret Dinç

bu adam bu kadar böbrek taşı ile nasıl yaşamış... bilenler bilir nohut kadar bir tanesi bile çok ağrılı ve acılıdır

ozzymandias27

İki katlı taştan ev yaparsın bununla a.mk:)

Emre Sarıboğa

Adam ekmeğini taştan çıkartmış anlaşılan :)