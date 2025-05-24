Taş Ocağı Gibi Böbrek: Bir Hastanın İki Böbreğinden 300'ün Üzerinde Taş Çıktı

'Büyük olanları parçalayarak çıkardık, küçük olanları da tek tek toplamaya çalıştık. Kaç tane taş çıkardık, saymak için bakarken 300'e kadar sayabildik. 300'den fazla miktarda taşı tek seferde bir hastadan çıkarmış olduk. Hastalarımızın su tüketimi yeterli miktarda değil, genel olarak ve çok fazla et tüketiliyor, su yerine de genellikle çay içiliyor. Birçok şeyi de tuzlu olarak tüketme alışkanlığımız var.Bu sebeple taş hastalığını diğer bölgelere nazaran sık görüyoruz. Ama eğer hastalar daha erken dönemlerde fark ederlerse daha küçük taşları daha erken dönemde tedavi etme şansımız oluyor. Bu hastamızda muhtemelen bir genetik yatkınlık da olduğundan her iki böbreği de taşlarla doluydu ve bir tarafında toplamda boyutu 5 santimi aşan yüzlerce taştan oluşan bir taş birikimi vardı.Türkiye'de diyalize giren hastaların önemli kısmı böbrek taşı hastalığına bağlı olarak böbrek fonksiyonlarını kaybetmiş durumdalar maalesef.'