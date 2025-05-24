Abdurrahman Dilipak Gündeme Dair AKP Hükümetine ve Topluma Sert Eleştiriler Getirdi
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Dilipak son dönemlerde AKP'ye eleştiriler getiriyor.
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"Cezaevleri tıklım tıklım dolu"
Siyasi tutuklulara da değindi.
Dilipak yazının son bölümünde ise "hepimiz suçluyuz" diyerek genel bir tablo çizdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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