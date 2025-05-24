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Abdurrahman Dilipak Gündeme Dair AKP Hükümetine ve Topluma Sert Eleştiriler Getirdi

Abdurrahman Dilipak Gündeme Dair AKP Hükümetine ve Topluma Sert Eleştiriler Getirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.05.2025 - 19:32

Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak, son yazısında AKP’yi hukuk üzerinden sert şekilde eleştirdi. Yazısında, yargı bağımsızlığına zarar veren uygulamalara ve hukukun siyasallaşmasına dikkat çekti. AKP’nin hukuk devleti ilkelerinden uzaklaştığını savunan Dilipak, 'Hukuk yok' dedi.

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Dilipak son dönemlerde AKP'ye eleştiriler getiriyor.

Dilipak son dönemlerde AKP'ye eleştiriler getiriyor.

Yeni Anayasa ve infaz yasası tartışmaları gündemi meşgul ederken Dilipak, “Adaletten söz etmeye gerek yok, çünkü yok! Bırakın “Hukuk Devleti” olmayı, “Kanun Devleti” şartları bile yok” ifadelerini kullandı.

"Cezaevleri tıklım tıklım dolu"

"Cezaevleri tıklım tıklım dolu"

Mirat Haber'deki yazısında Dilipak, hukuk sisteminin halini şu ifadelerle anlattı: 

'Toplumsal barış için adliyelere bakmak gerek. Ailelerin yarından fazlası sorunlu. Cezaevleri tıklım tıklım dolu. Mahkeme koridorları AVM’lerden daha kalabalık. Hapishane’ler de öyle Hastahane’ler de! Buyurun Hapishane gerçeği: Türkiye‘de 1 Temmuz 2024 itibarıyla toplam 403 cezaevi bulunmaktadır. Bu cezaevlerinde 295.064 hükümlü ve 47.462 tutuklu bulunmakta olup, toplam 342.526 kişi cezaevlerinde kalmaktadır. Cezaevlerinin toplam kapasitesi ise 295.328‘dir, yani kapasite fazlası 47.198 kişidir. Cezaevlerinde 70.000e yakın kişi esrar kullanıcı olarak tutuklu bulunuyor. AİHM’ye, 47 Avrupa ülkesinden yapılan şikayetlerin toplamı 60.350. Bunların %35,8’i, yani 21.600’i Türkiye kaynaklı hak ihlali iddialarından oluşuyor.'

Siyasi tutuklulara da değindi.

Siyasi tutuklulara da değindi.

'Siyasi tutuklu sayısında herhalde dünya rekoru bizde olsa gerek.' diyen Dilipak, '“İman ettik” deyipte, kitaba bağlı kalmadan heva ve hevesleri peşinde koşanlar yok mu, ne Allah’tan korkuyorlar, ne kuldan utanıyorlar, İlahi Adalet Divanını hiç birinin hesaba kattığını düşünmüyorum. Bunların “İnandık” diyenlerini de Şeytan Allah’la kandırıyor.' dedi.

Dilipak yazının son bölümünde ise "hepimiz suçluyuz" diyerek genel bir tablo çizdi.

Dilipak yazının son bölümünde ise "hepimiz suçluyuz" diyerek genel bir tablo çizdi.

'Bu rezillikler, bir tek kişi, kurum ya da çevrenin işi değil, hepimiz suçluyuz aslında. “Balık baştan kokar” derler, o zaman Siyasetten başlayalım. (Yönetim, Partiler, yerel yönetimler), Sonra Bürokrasi, Yasama, Yargı.. Burada kime laf anlatacaksınız. Kafalar kirada, Hiyerarşik bir düzen kurmuşlar öyle gidiyor. Cemaat’ın halini anlattım. Media derseniz parayı verenin öttürdüğü bir düdük. STK siyasetin arka bahçesinde siyasete sıçrama tahtası ya da bürokrasinin İK’sı.. Akademi Media’dan farklı değil. Sermaye de “kazan kazan” kurulanına göre, Siyasetle gayrimeşru bir aşk yaşıyor.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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