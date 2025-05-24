Abdurrahman Dilipak Gündeme Dair AKP Hükümetine ve Topluma Sert Eleştiriler Getirdi

'Bu rezillikler, bir tek kişi, kurum ya da çevrenin işi değil, hepimiz suçluyuz aslında. “Balık baştan kokar” derler, o zaman Siyasetten başlayalım. (Yönetim, Partiler, yerel yönetimler), Sonra Bürokrasi, Yasama, Yargı.. Burada kime laf anlatacaksınız. Kafalar kirada, Hiyerarşik bir düzen kurmuşlar öyle gidiyor. Cemaat’ın halini anlattım. Media derseniz parayı verenin öttürdüğü bir düdük. STK siyasetin arka bahçesinde siyasete sıçrama tahtası ya da bürokrasinin İK’sı.. Akademi Media’dan farklı değil. Sermaye de “kazan kazan” kurulanına göre, Siyasetle gayrimeşru bir aşk yaşıyor.'