Fatih Altaylı'ya Söylediği İddia Edilen Sözler Nedeniyle Pankartlı Protesto Yapıldı

Altaylı, Linet'in protestolar sebebiyle iptal edilen konseri için 'Akıl alır gibi değil. Kapı önüne toplanan bir it sürüsü yüzünden kendisini protsto etmişler. Yahudi olduğu için. Söylediği bir laf, yaptığı bir iş de yok. Sen ne kadar Türksen ben ne kadar Türksem o kadar Türk. 500 senedir bu topraklarda yaşayan pırıl pırıl bir Türk vatandaşı. Başka bir dine mensup olabilir, bizi de ilgilendirmez. Linet bu ülkenin değeri, ne istiyorsunuz? Linet orayı basanların hepsinden daha Türk'tür, daha milliyetçidir.' demişti.