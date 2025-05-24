Fatih Altaylı'ya Söylediği İddia Edilen Sözler Nedeniyle Pankartlı Protesto Yapıldı
Fatih Altaylı’nın Linet’in konserinin iptaline ilişkin yaptığı açıklamalar kamuoyunun bir bölümünde tepki çekmişti. Sözlerine karşı çıkan bir grup protestocu, Altaylı’nın evinin önüne gelerek gösteri düzenledi. Evin önüne gelen bir grup, Fatih Altaylı'yı 'köpek' olarak gösteren bir pankart çizerek protesto yaptılar.
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Linet'in konserinin iptal edilmesine tepki göstermişti.
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Bir grup, Altaylı'nın vicdanlı insanlara "it sürüsü" dediğini iddiasıyla protesto gerçekleştirdi.
Sosyal medyada paylaşılan videoda protestocuların Altaylı'nın evinin önüne geldiği görüldü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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