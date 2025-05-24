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Fatih Altaylı'ya Söylediği İddia Edilen Sözler Nedeniyle Pankartlı Protesto Yapıldı

Fatih Altaylı'ya Söylediği İddia Edilen Sözler Nedeniyle Pankartlı Protesto Yapıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.05.2025 - 20:15

Fatih Altaylı’nın Linet’in konserinin iptaline ilişkin yaptığı açıklamalar kamuoyunun bir bölümünde tepki çekmişti. Sözlerine karşı çıkan bir grup protestocu, Altaylı’nın evinin önüne gelerek gösteri düzenledi. Evin önüne gelen bir grup, Fatih Altaylı'yı 'köpek' olarak gösteren bir pankart çizerek protesto yaptılar.

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Linet'in konserinin iptal edilmesine tepki göstermişti.

Linet'in konserinin iptal edilmesine tepki göstermişti.

Altaylı, Linet'in protestolar sebebiyle iptal edilen konseri için 'Akıl alır gibi değil. Kapı önüne toplanan bir it sürüsü yüzünden kendisini protsto etmişler. Yahudi olduğu için. Söylediği bir laf, yaptığı bir iş de yok. Sen ne kadar Türksen ben ne kadar Türksem o kadar Türk. 500 senedir bu topraklarda yaşayan pırıl pırıl bir Türk vatandaşı. Başka bir dine mensup olabilir, bizi de ilgilendirmez. Linet bu ülkenin değeri, ne istiyorsunuz? Linet orayı basanların hepsinden daha Türk'tür, daha milliyetçidir.' demişti.

Bir grup, Altaylı'nın vicdanlı insanlara "it sürüsü" dediğini iddiasıyla protesto gerçekleştirdi.

Bir grup, Altaylı'nın vicdanlı insanlara "it sürüsü" dediğini iddiasıyla protesto gerçekleştirdi.

Sosyal medyada yayınladıkları videoda 'Altaylı, Siyonistleri protesto eden vicdanlı insanlara 'it sürüsü' diyerek hakaret etmişti.' denilerek Altaylı'yı köpek olarak resmettikleri bir pankartı gösterdiler.

Sosyal medyada paylaşılan videoda protestocuların Altaylı'nın evinin önüne geldiği görüldü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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