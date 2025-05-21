AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi'den Emekli Maaşı Açıklaması: “En Düşük Emekli Maaşı Yetersiz”

Bu yılın başında belirlenen asgari ücret ve en düşük emekli maaşı kimseyi memnun etmedi. Her iki değer de, yaşam standartlarını belirleyen açlık sınırının altında bir seviyede yer alarak, toplumun geniş kesimlerinde hayal kırıklığına yol açtı. Bu durum, hem çalışanların hem de emeklilerin geçim sıkıntısını derinleştirirken, ekonomik dengesizliği de gözler önüne serdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi'den emekli maaşı ile ilgili bir açıklama geldi. En düşük emekli maaşının yeterli olmadığını söyleyen Zeybekçi, durumun çözümü noktasında pek de iç açıcı konuşmadı.
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Armağan Çağlayan'ın konuğu olan Zeybekçi, "Vatandaş ne zaman rahatlayacak?" sorusunu yanıtladı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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