AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi'den Emekli Maaşı Açıklaması: “En Düşük Emekli Maaşı Yetersiz”

Bu yılın başında belirlenen asgari ücret ve en düşük emekli maaşı kimseyi memnun etmedi. Her iki değer de, yaşam standartlarını belirleyen açlık sınırının altında bir seviyede yer alarak, toplumun geniş kesimlerinde hayal kırıklığına yol açtı. Bu durum, hem çalışanların hem de emeklilerin geçim sıkıntısını derinleştirirken, ekonomik dengesizliği de gözler önüne serdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi'den emekli maaşı ile ilgili bir açıklama geldi. En düşük emekli maaşının yeterli olmadığını söyleyen Zeybekçi, durumun çözümü noktasında pek de iç açıcı konuşmadı.