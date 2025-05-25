150 Milyardan Fazla Sigara: Türkiye’de Geçtiğimiz Yıl Sigara İçme Rekoru Kırıldı
Türkiye’de 2024 yılında toplam 150 milyar 400 milyon tane sigara içildiği ortaya çıktı. Bu rakam, Türkiye’de 1 yılda içilen en fazla sigara olarak kayıtlara geçti.
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin yayınladığı bilgi notunda,, Türkiye’de 15 yaşından büyük her 3 kişiden birinin sigara bağımlısı olduğu da yer aldı.
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İzmir Ekonomi Üniversitesi, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle bir kampanya başattı.
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Sigara kullanımında Türkiye rekoru kırıldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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