150 Milyardan Fazla Sigara: Türkiye’de Geçtiğimiz Yıl Sigara İçme Rekoru Kırıldı

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Kılınç, Tarım Bakanlığı Tütün Alkol Piyasa Daire Başkanlığı’nın verilerine göre 2024 yılında Türkiye’de 150 milyar 400 milyon tane sigara tüketildiğini açıkladı.

Prof. Dr. Kılınç, 'İstatistikler, 15 yaş üstü nüfusta Türkiye'de her üç kişiden birisinin sigara kullanıcısı, bağımlısı olduğunu bize söylüyor. Yani 15 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 35'i tütün kullanıyor. 2024 yılında kayıtlara göre 150,4 milyar tane sigara tüketildi ve bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir rekor. Hiç bu kadar fazla tütün tüketilmemişti. Bu da tütün kontrolü ile ilgili yapılan işlerin maalesef hiçbir işe yaramadığını ya da bu uygulamaların olması gereken şekilde uygulanmadığını gösteren başka bir işaret' dedi.