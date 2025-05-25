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150 Milyardan Fazla Sigara: Türkiye’de Geçtiğimiz Yıl Sigara İçme Rekoru Kırıldı

150 Milyardan Fazla Sigara: Türkiye’de Geçtiğimiz Yıl Sigara İçme Rekoru Kırıldı

sigara
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.05.2025 - 10:39

Türkiye’de 2024 yılında toplam 150 milyar 400 milyon tane sigara içildiği ortaya çıktı. Bu rakam, Türkiye’de 1 yılda içilen en fazla sigara olarak kayıtlara geçti.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin yayınladığı bilgi notunda,, Türkiye’de 15 yaşından büyük her 3 kişiden birinin sigara bağımlısı olduğu da yer aldı.

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İzmir Ekonomi Üniversitesi, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle bir kampanya başattı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle bir kampanya başattı.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ve Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Kılınç, kampüsü dolaşarak öğrencilerin avuçlarına sigara ile ilgili, 'Merhaba tütün, nikotin bağımlılığı tedavi edilebilir bir hastalıktır. Siz ya da sevdiğiniz birileri bu hastalığa sahipse bu bağımlılıktan kurtulmak isterseniz internet adresimiz üzerinden bize ulaşmanız yeterlidir. Sağlıklı bir kampüste bir arada yaşamak dileğiyle' yazılı bir mesaj bıraktı. 

Mesajı okuyan gençler de kendi aralarında mesajı birbirlerine ileterek farkındalık oluşturdu.

Sigara kullanımında Türkiye rekoru kırıldı.

Sigara kullanımında Türkiye rekoru kırıldı.

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Kılınç, Tarım Bakanlığı Tütün Alkol Piyasa Daire Başkanlığı’nın verilerine göre 2024 yılında Türkiye’de 150 milyar 400 milyon tane sigara tüketildiğini açıkladı.

Prof. Dr. Kılınç, 'İstatistikler, 15 yaş üstü nüfusta Türkiye'de her üç kişiden birisinin sigara kullanıcısı, bağımlısı olduğunu bize söylüyor. Yani 15 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 35'i tütün kullanıyor. 2024 yılında kayıtlara göre 150,4 milyar tane sigara tüketildi ve bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir rekor. Hiç bu kadar fazla tütün tüketilmemişti. Bu da tütün kontrolü ile ilgili yapılan işlerin maalesef hiçbir işe yaramadığını ya da bu uygulamaların olması gereken şekilde uygulanmadığını gösteren başka bir işaret' dedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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