Kahramanmaraş Depreminde 18 Kişiyi Hayatta Tutmuştu: Killian Hayatını Kaybetti

6 Şubat 2023’te 9 saat arayla 7.8 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş ve baştan Kahramanmaraş ile Hatay olmak üzere 10 ilde yıkım yaşanmıştı.

Resmi rakamlara göre 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği depremde dünyanın birçok bölgesindende de yardım ekipleri bölgeye gelmişti.