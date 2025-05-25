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Kahramanmaraş Depreminde 18 Kişiyi Hayatta Tutmuştu: Killian Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş Depreminde 18 Kişiyi Hayatta Tutmuştu: Killian Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.05.2025 - 09:27

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremden 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Deprem nedeniyle dünyanın birçok bölgesinden arama kurtarma ekipleri de bölgeye gelmişti. 

İsveç Acil Durum Ajansına bağlı ekipte yer alan ve deprem bölgesinde 18 kişinin hayatını kurtaran Killian isimli arama kurtma köpeğinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Kahramanmaraş depreminde yaşanan acılar tazeliğini koruyor.

Kahramanmaraş depreminde yaşanan acılar tazeliğini koruyor.

6 Şubat 2023’te 9 saat arayla 7.8 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş ve baştan Kahramanmaraş ile Hatay olmak üzere 10 ilde yıkım yaşanmıştı.

Resmi rakamlara göre 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği depremde dünyanın birçok bölgesindende de yardım ekipleri bölgeye gelmişti.

Kahramanmaraş’ın simgelerinden Killian hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ın simgelerinden Killian hayatını kaybetti.

İsveç Acil Durum Ajansına bağlı ekipte görev yapan itfaiyeci Kiril Hristov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Sevgili hizmet köpeğim Killian'ın öldüğünü inanılmaz derecede hüzünlü bir yürekle yazıyorum. O sadece meslektaşım değildi, ruhumdu, gölgemdi ve en iyi arkadaşımdı. 2023 yılında Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş depreminde enkaz altından 18 kişiyi kurtarmıştı.' ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde 4 gün boyunca görev yapan Killian, ülkesinde kahraman ilan edilmişti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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