Kahramanmaraş Depreminde 18 Kişiyi Hayatta Tutmuştu: Killian Hayatını Kaybetti
6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremden 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Deprem nedeniyle dünyanın birçok bölgesinden arama kurtarma ekipleri de bölgeye gelmişti.
İsveç Acil Durum Ajansına bağlı ekipte yer alan ve deprem bölgesinde 18 kişinin hayatını kurtaran Killian isimli arama kurtma köpeğinin hayatını kaybettiği açıklandı.
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Kahramanmaraş depreminde yaşanan acılar tazeliğini koruyor.
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Kahramanmaraş’ın simgelerinden Killian hayatını kaybetti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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