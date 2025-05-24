Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum "Terörsüz Türkiye" İçin Dil Uyarısı Yaptı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabı üzerinden “Terörsüz Türkiye yolunda dili düzeltmek!” başlıklı bir yazı yayımladı. Paylaşımında “siyasi tutsak” ifadesine sert eleştiriler yönelten Uçum, bu tür kavramlara dikkat edilmesi gerektiğini savundu. Açıklama, kamuoyunda dikkat çekerken Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından da desteklenerek yeniden paylaşıldı.
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Mehmet Uçum'dan dil uyarısı geldi.
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"Türkiye'de siyasi tutsak yoktur."
Uçum'un açıklamasının devamında bu kavramın detaylarına yer verildi:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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