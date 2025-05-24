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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum "Terörsüz Türkiye" İçin Dil Uyarısı Yaptı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum "Terörsüz Türkiye" İçin Dil Uyarısı Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.05.2025 - 23:17

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabı üzerinden “Terörsüz Türkiye yolunda dili düzeltmek!” başlıklı bir yazı yayımladı. Paylaşımında “siyasi tutsak” ifadesine sert eleştiriler yönelten Uçum, bu tür kavramlara dikkat edilmesi gerektiğini savundu. Açıklama, kamuoyunda dikkat çekerken Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından da desteklenerek yeniden paylaşıldı.

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Mehmet Uçum'dan dil uyarısı geldi.

Mehmet Uçum'dan dil uyarısı geldi.

'Tasfiye edilmekte olan terör vesayeti sadece terör örgütleriyle ilişkili siyasi mecralar, partiler üzerinde değil, bunların dilinde de var.' diyerek konuyu bir örnekle açıkladı. Seçtiği örnek ise 'siyasi tutsak' kavramıydı.

"Türkiye'de siyasi tutsak yoktur."

"Türkiye'de siyasi tutsak yoktur."

Türkiye'de siyasi tutsak olmadığını dile getiren Mehmet Uçum, yazısında şu ifadelere yer verdi: 

'Somut bir örnek olarak siyasi tutsak ifadesi verilebilir. Siyasi tutsak ibaresinin anlamı hangi bağlamda kullanılacağı bir yana kesin olan şu ki Türkiye’de siyasi tutsak yoktur. Ceza mevzuatında tanımlanmış şüpheli, sanık, tutuklu, hükümlü, terör suçlusu gibi statüler vardır. Bunlar hukuki statülerdir.'

Uçum'un açıklamasının devamında bu kavramın detaylarına yer verildi:

Uçum'un açıklamasının devamında bu kavramın detaylarına yer verildi:

'İdeolojik-politik nitelemelerle pozitif hukukun üstünü örtemezsiniz. Suçluyu suçsuz gösteremesiniz. Yolsuzluk yapandan kahraman, terörle iş tutandan mağdur çıkaramazsınız. Ceza hukuku açısından suç işlediği iddia edilmiş ya da suçlu bulunmuş kişileri hukuku reddederek aklayamazsınız. Pozitif hukuka ilişkin eleştirinizi hukuk sınırları içinde yapabilirsiniz, hukuku inkar edemezsiniz. İsnadlara karşı ancak hukuk içinde savunma yapıp hukuk yoluyla mücadele edebilirsiniz.

Eğer şüpheli, sanık, tutuklu, hükümlü gibi statülere sahip kimi kişiler siyasi tutsak olarak görülürse aslında bunların bu statülerden kaynaklanan hakları da inkar edilmiş olur. Siyasi tutsak diyenlerin bunun dahi farkında olmadıkları anlaşılıyor. Bu ideolojik-politik ezberden ve pozitif hukuka yönelik saldırgan dilden acilen vaz geçilmelidir. Aksi takdirde hem siyasi tutsak deyip hem hukuk reformunu konuşamazsınız. Yürürlükteki hukuku tanımayanlar pozitif hukukun değişim ihtiyacına ilişkin söz söyleme hakkına sahip olamazlar.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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