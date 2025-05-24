Elon Musk, X'te Saatler Süren Çökmenin Nedenini Açıkladı
X platformu teknik bir arıza nedeniyle çöktü ve kullanıcılar saatlerce hizmete erişemedi. Yaşanan kesinti sosyal medyada geniş yankı buldu. Elon Musk, sorunun farkında olduklarını belirterek kullanıcılara yaşanan sorunun nedenini açıkladı. 7 24 çalıştığını söyleyen Musk çalışmalarından bahsetti.
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X'te erişim engeli krizi bitmiyor.
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"Çalışması gerekiyordu."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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