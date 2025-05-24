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Elon Musk, X'te Saatler Süren Çökmenin Nedenini Açıkladı

Elon Musk, X'te Saatler Süren Çökmenin Nedenini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.05.2025 - 21:45

X platformu teknik bir arıza nedeniyle çöktü ve kullanıcılar saatlerce hizmete erişemedi. Yaşanan kesinti sosyal medyada geniş yankı buldu. Elon Musk, sorunun farkında olduklarını belirterek kullanıcılara yaşanan sorunun nedenini açıkladı. 7 24 çalıştığını söyleyen Musk çalışmalarından bahsetti.

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X'te erişim engeli krizi bitmiyor.

X'te erişim engeli krizi bitmiyor.

X'te iki gündür yaşanan erişim sorunları kullanıcıları isyan ettirdi. DM kutusunun çalışmamasıyla başlayan süreçte bugün de akış tamamen kesildi. X'ten bir türlü resmi açıklama duyamayan kulanıcılara, nihayet Elon Musk yanıt verdi.

"Çalışması gerekiyordu."

"Çalışması gerekiyordu."

X'in sahibi olan Elon Musk, X'te yaptığı paylaşımda soruna dair ilk açıklamayı yaptı. 

Musk, 'Yeniden 7/24 işteyim, konferans odalarında, sunucu odalarında ve fabrika alanlarında uyuyorum. X/xAI ve Tesla'ya (artı gelecek hafta yapılacak Starship fırlatması) son derece odaklanmam gerekiyor, çünkü kritik teknolojiler devreye giriyor.

Bu hafta yaşanan X erişim sorunlarının da gösterdiği gibi, büyük operasyonel iyileştirmelere ihtiyaç var. Yedekleme sistemlerinin devreye girmesi gerekirdi ama çalışmadı' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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