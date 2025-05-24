Elon Musk, X'te Saatler Süren Çökmenin Nedenini Açıkladı

X'in sahibi olan Elon Musk, X'te yaptığı paylaşımda soruna dair ilk açıklamayı yaptı.

Musk, 'Yeniden 7/24 işteyim, konferans odalarında, sunucu odalarında ve fabrika alanlarında uyuyorum. X/xAI ve Tesla'ya (artı gelecek hafta yapılacak Starship fırlatması) son derece odaklanmam gerekiyor, çünkü kritik teknolojiler devreye giriyor.

Bu hafta yaşanan X erişim sorunlarının da gösterdiği gibi, büyük operasyonel iyileştirmelere ihtiyaç var. Yedekleme sistemlerinin devreye girmesi gerekirdi ama çalışmadı' dedi.